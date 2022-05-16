Освежиться у вековых льдов: составляем карту интересных мест для любителей внутреннего туризма

«Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте / Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Путешественник и член Русского географического общества Владимир Павлов регулярно проводит в библиотеке имени Горького встречи для москвичей, на которых можно обменяться туристическим опытом и найти попутчиков. По просьбе «Вечерней Москвы» он составил свой рейтинг интересных мест для желающих познакомиться с регионами России.

Ретроэкспресс в Рускеалу

Туристический поезд — практика, возобновленная с советских времен. Это «отель на колесах», который перевозит туристов по запланированному маршруту. Очень удобно, например, в пятницу после работы сесть на Ленинградском вокзале на поезд № 160, следующий до горного парка «Рускеала», а с утра проснуться уже в Карелии. Днем погулять по парку, насладиться красотой мраморного карьера и водопадов, а вечером вернуться в Москву.

Добраться до «Рускеалы» можно и на специальном ретропоезде. Его вагоны оформлены в стиле «Николаевского экспресса». В отделке воссоздана атмосфера начала XX века, а проводники носят стилизованную форму. Для того чтобы проехаться на необычном экспрессе, нужно с поезда № 160 в Сортавале пересесть на ретропоезд, который добросит вас до «Рускеалы».

Катание на лодках на изумрудном озере на месте затопленных мраморных каменоломен в горном парке «Рускеала» / Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Тюльпаны и золотой Будда в Калмыкии

В апреле, когда в степях зацветают дикие тюльпаны, Министерство туризма Калмыкии организовывает туры в степи на фестиваль тюльпанов. Во время таких поездок можно полюбоваться двумя основными видами калмыцких тюльпанов: тюльпанами Биберштейна и тюльпанами Шренка. Кроме тюльпанов в этих поездках путешественники смогут познакомиться с калмыцкой культурой. В дни цветения в степях разбивают этногородок с юртами и устраивают большой фестиваль, где можно послушать национальную музыку, потанцевать и, конечно, оценить необычную кухню!

К слову, местная культура — очень самобытная, потому побывать здесь будет интересно не только во время цветения тюльпанов. Калмыкия — одна из трех буддийских республик в России и единственная буддийская на ее европейской территории. Главной достопримечательностью Элисты, столицы Калмыкии, является храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Он построен полностью по буддийским канонам. Здесь можно увидеть девятиметровую статую Будды, украшенную золотом и бриллиантами. Производит впечатление и еще одна из необычных для наших городских пейзажей с архитектурной точки зрения достопримечательностей — «Пагода семи дней».

— До Элисты можно добраться несколькими способами: самостоятельно на туристическом поезде (обычные поезда туда не ходят — железнодорожный вокзал в городе закрыт) или купить тур на Фестиваль тюльпанов, — уточняет Владимир Павлов.

Фото: Соболев Александр / CC BY-SA 4.0

Сулакский каньон и другие красоты Дагестана

Это направление, считает Владимир Павлов, одно из лучших для путешествия на выходные: на самолете до Дербента можно добраться за несколько часов. Главная достопримечательность Дагестана — это, конечно, природа! Здесь можно сфотографироваться на краю Сулакского каньона — самого большого в Европе, искупаться в теплом Каспийском море, целебных горячих источниках и увидеть заброшенные горные города, из которых много лет назад ушли жители. Любителям истории в Дагестане тоже есть чем заняться.

Например, можно прогуляться по древней крепости Дербента — самого старого города нашей страны. За последние годы крепость неплохо отреставрировали, сделали пешеходный променад и красивую подсветку.

— Но главная дагестанская «фишка» — это местное гостеприимство. Пока там еще нет массового туристического конвейера, поэтому каждого путешественника встречают как дорогого гостя, и это очень приятно! — отмечает Владимир.

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Цейский ледник в Северной Осетии

Посетить ледник — хороший вариант путешествия для тех, кто, устав от жары, захочет освежиться. Поэтому туда лучше отправляться летом. На Большом Кавказском хребте есть горнолыжный курорт «Цей». Туда проложена очень хорошая дорога, по которой можно быстро добраться к настоящему горному леднику. Этот лед замерз несколько сотен лет назад и до сих пор не тает. Он фантастического небесно-голубого цвета, его толщина 5–10 метров. Увидеть такой ледник обычно можно только в высокогорье. Чтобы сфотографироваться на фоне достопримечательности, нужно взять билет на самолет до Махачкалы и оттуда за несколько часов на машине или автобусе добраться до Цейского ледника.