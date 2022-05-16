Всегда на связи: в центрах московского долголетия более 10 тысяч активистов принимают участие в онлайн-клубах

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Увлекательный, яркий и активный досуг, дружная команда единомышленников, возможность раскрыть в себе новые таланты – именно эти преимущества жители Москвы «серебряного» возраста находят в центрах московского долголетия. Сегодня открыто 34 клубных пространства во всех округах столицы. Активисты с удовольствием проводят здесь свободное время, занимаются спортом, учатся использовать гаджеты, узнают тонкости кулинарного искусства и проводят свой досуг. За последние 1,5 года особую популярность среди посетителей ЦМД набрали онлайн-клубы: более 10 тысяч человек регулярно встречаются на различных занятиях и общаются дистанционно.

Из-за пандемии возможность передвигаться по городу и посещать мероприятия была ограничена. Именно тогда многие клубные встречи центров московского долголетия перешли в онлайн-формат, и участники проекта смогли продолжить любимые занятия, не выходя из дома. Несмотря на то, что сейчас все ограничения сняты, для многих удалённый формат встреч остается очень удобным. Немалая часть клубов проводит занятия онлайн или в смешанном формате. Для маломобильных горожан и жителей отдаленных районов Москвы, это отличная возможность оставаться на связи. Так, например, многие москвичи начинают свой день с бодрой «Утренней зарядки», подключаясь к онлайн-трансляции, а также готовят уникальные блюда в рамках проекта «Полезная еда».

— Участники нашего проекта с удовольствием посещают онлайн-занятия присоединяются к мероприятиям в других центрах. Сами они не раз отмечали, что возможность завести новые знакомства, попробовать интересные хобби бесценна, — поделилась куратор центров московского долголетия Елена Громова.

В клубных центрах действуют 423 онлайн-клуба. Наибольшее число онлайн-гостей в этому году принял ЦМД «Сокольники»: в 45 онлайн-клубах занимаются более тысячи активистов старшего возраста со всей Москвы. Самые популярные направления центра — это ЗОЖ-клуб «Смехойога» и литературный клуб «Элегия».

На классах «Смехойога» практикуется уникальная методика — хасья-йога. Она включает в себя дыхательные упражнения, игротерапию, звукотерапию и медитации. Техника избавляет от депрессии, комплексов и дарит чудесное настроение. Повышать гормон счастья участникам помогает лидер клуба Людмила Русинова. Встречи проходят несколько раз в неделю в онлайн-формате.

В литературном клубе «Элегия» сочиняют стихи и пишут прозу, декламируют и обсуждают произведения известных авторов, проводят поэтические вечера. Присоединиться можно как очно, так и дистанционно. Лидер клуба Элуиза Тесменицкая выпустила несколько печатных сборников своих стихотворений, принимала активное участие в конкурсе мемуаров «В памяти моей Москва».

Более тысячи посетителей онлайн-клубов встречаются на занятиях в Центре московского долголетия «Тушино». Например, активисты клуба «Практическая психология» каждую среду собираются дружным коллективом и вместе учатся жить в гармонии с собой и окружающими. Занятия в клубе ведут практикующие психологи Александр Буран и Наталья Слепова.

Активисты центра также с удовольствием собираются на кулинарных мастер-классах, проводят онлайн-турниры по настольным играм, дистанционно занимаются гимнастикой и вместе слушают литературные произведения в аудио-формате.

У посетителей ЦМД «Ломоносовский» онлайн-клубы также пользуются большой популярностью. Участники разных районов столицы каждую неделю с большим удовольствием встречаются в клубе «Генеалогия», лидер которого — Ирина Шайдецкая, занимается родоведением более 20 лет. На встречах онлайн-клуба «Здоровье» москвичи старшего возраста осваивают йогическую технику контроля дыхания йоги «пранаяма», которая помогает укрепить иммунитет. А клуб «Архитектурные путешествия» знакомит слушателей с культурой и самобытностью различных мест земного шара. Лидером клуба является архитектор Борис Спевак. Он делится своими знаниями в области мирового архитектурного искусства.

Более 130 разнообразных онлайн и офлайн мероприятий центров московского долголетия представлено еженедельно в специальном календаре активностей, размещаемом на сайте Департамента труда и социальной защиты населения, на портале «Я дома». Записаться на любую клубную встречу или мероприятие вам помогут специалисты Единой справочной службы по телефону: +7 (495) 870-44-44.