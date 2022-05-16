Как маленьких садоводов учат самостоятельно выращивать на грядках овощи

Москвичка Елена Волкова вместе с сыновьями Иваном и Георгием (слева направо) сажают растения на Общественном огороде, который открыли в Парке Горького / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

15 мая в Парке Горького торжественно открыли Общественный огород. Москвичи посадили первые растения, за которыми будут ухаживать все лето.

Восьмилетний Георгий Волков с воодушевлением закапывает совочком семена на грядке, а потом радостно демонстрирует перепачканные землей руки.

— Я хочу вырастить большой-пребольшой помидор и съесть его, — заявляет мальчик.

Он вместе с мамой Еленой Волковой уже в третий раз сажает собственный огород на базе «Зеленой школы» в Парке Горького. Но в этом году количество юных огородников в их семье выросло — к Георгию присоединился четырехлетний братик Ваня, который с энтузиазмом выкладывает семена в землю, стараясь быть полезным.

Для городских детей, у которых нет дачи, куда можно съездить на выходные или каникулы, такой общественный огород — отличная возможность понаблюдать от и до весь процесс, как из семян вырастают овощи.

— Причем не сами по себе, а при твоем непосредственном участии. Это приучает детей к ответственности, — говорит мама юных огородников Елена Волкова. — Моим мальчишкам тут очень нравится.

Волковы — одна из тридцати семей, которые собрались в воскресный полдень в Парке Горького, чтобы посадить свой собственный огород. Настроение у всех было хорошее. Даже внезапно начавшийся сильный дождь его не испортил.

— Вот и поливать грядки не нужно будет, — с улыбкой объясняет Елена своим сыновьям.

Переждав капризы стихии в гостеприимном здании «Зеленой школы», все снова высыпаются на улицу, едва дождь успевает утихнуть.

В этом году в Общественном огороде открыли 177 грядок — 37 больших и 140 маленьких.

По словам организаторов, их количество выросло в три раза за пять лет существования проекта. Любой желающий может «забронировать» себе грядку, а семена, рассаду и все нужные инструменты ему предоставят прямо на месте.

Еще каждому участнику выдается дневник огородника.

— В нем много важной информации, например, какие растения можно посадить на одну грядку, чтобы они не мешали, а, наоборот, способствовали росту друг друга, — рассказывает куратор Общественного огорода Ирина Воронова. — Раз в две недели у нас проходят встречи с агрономом, а приходить и ухаживать за своей грядкой можно в любое время, когда открыта «Зеленая школа».

Но, по словам куратора, москвичи могут не переживать, если им придется на время уехать из города. Опытные садоводы позаботятся обо всех растениях.

На грядки Общественного огорода можно посадить семена моркови, тыквы, редиса, кабачков и других овощных культур. Кроме того, из рассады здесь выращивают томаты, перцы, баклажаны и несколько видов капусты. Частичный сбор овощей будет идти все лето, по мере созревания плодов. Финальный сбор урожая и общую встречу огородников планируют на середину сентября.

Ксения Будина, директор «Зеленой школы» Парка Горького:

— Общественный огород «Зеленой школы» — это образовательный проект для городских детей. Мы не ставим задачу вырастить урожай, мы предлагаем научиться это делать. Для этого не надо ехать куда-то за город. Можно просто сесть на метро из любого района, приехать и посмотреть, что произошло с грядкой в твое отсутствие. Прийти к земле, не имея никакого опыта по выращиванию растений, положить семечко в почву и увидеть, как из него появляется росток. Посмотреть, какая у него есть сила, цвет — это такие эмоции, от которых человек начинает по-другому воспринимать окружающий мир. Поэтому проект находит такой отклик у москвичей.