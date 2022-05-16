Рестораторы отдают предпочтение нашим продуктам

Представитель компании — производителя кондитерского декора и ингредиентов Ксения Давранова показывает пряники, покрытые пищевым красителем, который изготавливает ее предприятие. Продукцией столичной фирмы пользуются кондитеры со всей страны / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

16 мая в столице стартовал форум «Завтрак шефа». Компании представили новые разработки для кулинарии и общепита, а эксперты обсудили актуальные вопросы отрасли.

В одном из павильонов выставочного пространства установлен яркий стенд с рисунками сочных фруктов. На столе — фломастеры и тюбики с разноцветной жидкостью. Все это — пищевые красители, упакованные в удобные тары. Холстом для рисунков здесь служат имбирные пряники. Представитель компании Ксения Давранова наносит на выпечку краситель, благодаря которому пряники становятся похожи на лимоны и мини-кактусы.

Такие пищевые красители в удобной таре создает столичная компания на собственном производстве в Подмосковье. По словам руководителя службы технологической поддержки организации Ирины Максимовой, с февраля этого года им пришлось кардинально изменить рабочий процесс.

— Часть компонентов мы заказывали у иностранных партнеров, но из-за перебоев в логистике это стало невозможно. Но мы не растерялись и нашли аналоги продуктов в Азии. Провели работу по замене ингредиентов, начали что-то производить сами, — рассказывает Максимова.

Все это послужило толчком для развития новых продуктов. Компания стала производить гелевые и водорастворимые красители, яркие добавки для аэрографии — распыления на продукты — а также красители для пищевых принтеров. Их разработками уже пользуются кондитеры со всей России.

Еще на одном стенде размещена яркая зелень в специальных тарах. Это павильон столичной фермы, которая продает оборудование для выращивания микрозелени. Чего здесь только нет! Базилик, руккола, свекла, горох. По словам директора организации Ларисы Меньшиковой, такие ростки пользуются огромным спросом у шеф-поваров.

— Четыре года назад мы увидели ферму по производству микрозелени в Швейцарии и решили создать подобное в России. Тогда мы были одной из первых компаний, кто занялся созданием подобного оборудования, — рассказала Лариса Меньшикова. — Сейчас микрозелень в тренде. Ее можно добавлять в бутерброды, напитки, салаты. А еще это отличное украшение для барных стоек.

Оборудование, которое производят в Москве, подходит для установки как в ресторанах, так и домах. Все автоматическое — контроль света, полив, удобрения.

А компания — производитель продуктов для азиатской кухни представила гостям форума свою линейку соусов. По словам руководителя департамента маркетинга Александры Карпинской, в последние месяцы им тоже пришлось переориентироваться на импортозамещение и отказаться от зарубежных компонентов.

Параллельно с выставкой начала работу образовательная программа, где представители отрасли обсудили тренды индустрии, поделились проблемами и антикризисными решениями.

Например, шеф-повар одного из столичных баров Елизавета Фирсова рассказала, как текущая ситуация изменила их меню.

— У поставщиков, с которыми мы работали, исчез картофель фри, булочки для бургеров либо продукты подорожали в десятки раз. Пришлось отказаться и от сушеного картофеля — частого ингредиента для сдобной выпечки. Все продукты теперь готовим сами, — говорит Фирсова. — Это увеличивает количество времени на создание блюда, зато выходит дешевле и вкуснее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вероника Махлина, эксперт в области продвижения ресторанной индустрии:

— Сейчас очень перспективное время для малых и динамично развивающихся компаний. Малому бизнесу легче рисковать и адаптироваться под изменяющиеся условия. В результате предприниматели могут обогнать лидеров рынка и изменить правила индустрии. Но для этого нужна яркая концепция, эксперименты, инновации. Например, необычный дизайн помещения или особая встреча гостей и подача блюд.