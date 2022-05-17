Владислав Овчинский: Объемы производства будут только расти

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в своем рабочем кабинете / Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Промышленность Москвы сегодня переживает непростые времена. Из-за европейских санкций нарушены логистические цепочки, заводам нужно искать новых поставщиков, адаптироваться к реалиям и переориентировать свои производства. Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, какую поддержку оказывает правительство и какие перспективы есть этой у отрасли.

— Владислав Анатольевич, вы возглавили департамент в такое непростое время. Какие задачи ставите для себя в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

— Сейчас приходится решать два пула задач. Первый связан с тем, чтобы у нас все работало, люди имели стабильную зарплату, а город — стабильную базу снабжения. При этом, конечно же, есть и второй пул стратегических целей, направленных на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Сюда входит импортозамещение, долгосрочная поддержка инвесторов и локализация производств на территории города, обеспечение регулярного госзаказа и поддержка производителей. Также перед нами стоит долгосрочная задача в сфере обеспечения кадрами и поддержки благоприятного инвестиционного климата. Нам нужно выстроить систему, которая позволит безболезненно функционировать, быть независимыми от внешних факторов и обеспечивать все потребности наших горожан и жителей страны по всей номенклатуре выпускаемой продукции.

— На вашем предыдущем месте работы вы в основном ломали, а теперь будете заниматься созданием нового. Сложно ли так быстро перестроиться?

— Заблуждение считать, что Госинспекция по недвижимости, которую я возглавлял ранее, занималась только сносом объектов. Там был запущен ряд программ в имущественной сфере по восстановлению ветхих объектов, завершению работ на объектах недостроя, благоустройству депрессивных пространств. Все это было направлено на созидание, а не разрушение. При этом, конечно, направление промышленности и инвестиций — кардинально другая сфера, но очень связанная с тем, чем я занимался до этого.

Мы в Госинспекции инвентаризировали территорию города, находили ресурсы для развития и правильно их использовали. Ресурсы были направлены на улучшение общественных пространств, на поиск «белых» пятен, мест, где можно создавать места приложения труда, организовывать новые производства. Сейчас в Департаменте инвестиционной и промышленной политики мне легко ориентироваться в том, что есть на территории города, какие районы можно развивать и что можно насыщать дополнительно местами приложения труда, куда нужны инвестиции.

Про поддержку

— Один из самых популярных вопросов, который волнует, пожалуй, каждого жителя столицы, — как обстоят дела на наших предприятиях с точки зрения импортозамещения?

— На протяжении последних 20 лет мы отождествляли наш город в первую очередь с финансовым, культурным, научным центром, но не с промышленным. Про московские заводы мы говорили, но не в первую очередь, потому что в России есть очень промышленно развитые районы Сибири, Урала, Поволжья. При этом за последние буквально 10 лет в Москве была создана очень компактная по своим размерам, но очень эффективная промышленная сфера, в которой сосредоточены достаточно высокотехнологичные серьезные производства, обеспечивающие в том числе и нашу продуктовую безопасность, и безопасность в сфере фармацевтики, медицины.

Так, например, город активно развивает собственное производство пищевых продуктов. За пять лет оно выросло на 41 процент, а объем отгруженных товаров увеличился на 66 процентов. Московские предприятия в случае работы исключительно на столичный рынок способны обеспечить порядка 60 процентов потребности горожан в продуктах питания. Более того, с учетом реализации всех инвестиционных проектов и даже с ростом населения к 2024 году этот показатель может увеличиться как минимум до 70 процентов. Безусловно, происходящее сейчас в политике оказывает влияние на устоявшиеся логистические цепочки. То, что годами было выстроено у промышленных предприятий, сейчас приходится менять. Заводы перестраивают процессы и успешно находят новых поставщиков на внутреннем рынке.

В важных отраслях экономики Москвы ранее была создана серьезная база. Приведу пример: за последние четыре года мы заключили пять офсетных контрактов, которые направлены на импортозамещение в фармацевтике, производстве медизделий и детского питания. Это означает, что в столице были построены и модернизированы промышленные предприятия, которые поставляют городу необходимый перечень, в частности, лекарственных препаратов. При этом некоторые проблемы, конечно, есть, но в тех отраслях, которые развивались не столь интенсивно. Это не значит, что эти направления вообще не освоены, просто в них есть куда расти. Некоторые иностранные бренды уходят с рынка, предприятия видят, что появляется серьезный спрос.

На мой взгляд, мы проходим сейчас тот же этап, что был в 2014 году с продовольственной безопасностью, когда перестраивалась вся система сельского хозяйства. Благодаря этому сегодня у нас есть свое зерно и животноводство. Производственные возможности позволили не только закрыть потребности нашей страны, но и экспортировать продукцию. Резюмируя, скажу, что в критически важных отраслях проблем у нас нет, а для всей остальной промышленности есть ресурс для развития.

— Когда только вводились санкции, люди начали покупать в больших объемах некоторые группы товаров. Было ли это оправдано, и производят ли эту продукцию в России?

— Вы знаете, покупали активно как раз то, что в нашей стране и производят. Риска дефицита товаров мы не видим, поэтому необходимости делать запасы нет. Даже во время сильного роста спроса торговые сети обеспечивали покупателей всем необходимым, как во время ковида, так и сейчас.

— Есть ли все-таки отрасли, которые пострадали больше других?

— Я бы не рассуждал категориями пострадавших отраслей, потому что для всех сфер сегодня открылось окно возможностей. Безусловно, сложнее приходится тем, кто был импортозависим. Сырьевая база в нашей стране сильно развивалась последние годы, и единственное, чего не хватало, — прочных связей между поставщиками. Как раз одна из наших задач — налаживание этих связей. Сейчас по поручению мэра Москвы мы работаем с профильными департаментами по созданию сервиса, который позволит обмениваться информацией между регионами о тех производствах, которые есть в России.

Если у кого-то не хватает комплектующих, сырья, имеются проблемы с логистикой, то в Москве создан специальный сервис, который находит поставщиков, причем не только на территории РФ, но и за рубежом — в Азии, странах ЕАЭС. Если в нашей стране есть нужный заводу поставщик, то день в день мы даем его контакты и помогаем наладить взаимодействие, иногда нам удается найти нужную продукцию даже на территории города. Если речь идет о зарубежном сырье или оборудовании, то здесь процесс может занять больше времени. Мы получили свыше 130 обращений. Из них более 50 компании попросили помочь с поставщиками, остальные зарегистрировались в качестве альтернативных поставщиков.

— Раз уж вы заговорили о поддержке, то какую помощь могут получить предприятия?

— В Москве работает Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который по решению мэра был докапитализирован на 20 миллиардов рублей. Эти деньги идут на то, чтобы снизить эффект от высоких банковских процентных ставок. В итоге предприятия могут получить кредиты по льготной ставке на оборотные средства. Кстати, не только промышленники — было принято решение расширить список возможных получателей поддержки, и теперь это и застройщики, и ресторанный бизнес, и проектные бюро. Также финансирование направляется на инвестиционные цели. Именно в такие непростые моменты важно инвестировать, и у нас есть такие заявки от предприятий.

Абсолютно все меры поддержки направлены на то, чтобы стимулировать развитие производственной базы и тех отраслей, которые имеют определенные сложности. Мы также развиваем механизм офсетных контрактов. Это, с одной стороны, гарантия создания производства и, соответственно, новых рабочих мест, с другой стороны — долгосрочные поставки необходимой для жителей города продукции. Плюсы есть и для инвестора, ведь он получает долгосрочный гарантированный канал сбыта.

— А какой запрос по поддержке идет от самих промышленников? Что еще им необходимо?

— Как вы знаете, несколько раз в неделю мэр Москвы Сергей Собянин проводит встречи с представителями бизнеса в разных отраслях, особое внимание уделяется промышленности. Например, по итогам одной из встреч было принято решение об автоматическом продлении на один год статусов промкомплекса и технопарка, это позволит им сохранить значительные налоговые льготы. Есть предложение по снижению минимального порога инвестиций в офсетные контракты. Суть в том, что инвестор должен будет вложить в создание или модернизацию производства не один миллиард рублей, как сейчас, а 100 миллионов. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Большая часть принятых мер — те, о которых говорил сам бизнес. Такой динамики принятия решений по поддержке не было никогда, это новая реальность. Мер много, но важно еще и донести информацию о них до предприятий. Мы ведем эту разъяснительную работу.

Про перспективы

— По итогам 2021 года у Москвы выросли показатели производительности промышленности. С учетом санкций мы сохраним тенденцию в 2022-м?

— Рост в прошлом году был пиковый — более 30 процентов. Это небывалые масштабы для любого мегаполиса мира, даже Китай так не растет. Что мы ждем в этом году? Надо вспомнить, конечно, пандемию, когда все опасались, что выпуск продукции упадет из-за простоев и карантина. Но аналитические данные показывают, что 2020 и 2021 годы прошли не с падением, а, наоборот, с ростом производительности предприятий.

Да, промышленность зависит от конъюнктуры, но одновременно и от того, какую среду власти создают для заводов. А Москва уделяет промышленности последние десять лет особое внимание. Загадывать про итоги 2022 года не хочется, поэтому приведу реальные цифры первого квартала. За январь–март этого года у нас выросли объемы производства более чем на 20 процентов по сравнению с тем же периодом 2021-го. При этом рост в обрабатывающих отраслях с начала года составил 27,3 процента. Это произошло в основном за счет увеличения выпуска лекарств, текстильных изделий, одежды, электрического оборудования. Высокий показатель у машиностроительной продукции — рост на 85 процентов.

Это хороший задел. С учетом того, что в городе удалось локализовать высокотехнологичные производства, которые пользуются сейчас большим спросом, я думаю, производство у нас будет только расти.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— Как известно, кадры решают все, но предприятиям часто сложно найти специалистов. Город как-то помогает решить этот вопрос?

— Мы видим такой запрос от промпредприятий, им нужны высококвалифицированные кадры. Поэтому в прошлом году мы запустили специальную программу — Московскую техническую школу. Вместе с бизнесом и крупными промышленными игроками, которые озвучили пул необходимых специальностей, мы подготовили программы обучения. Уже есть первые выпускники.

Проект не стоит на месте, запускаем постоянно новые образовательные модули, например, по робототехнике, искусственному интеллекту. Это очень востребованные направления. Московская техническая школа дает дополнительный импульс и знания тем специалистам, которые работают на предприятиях.

Про личное

— За что вы больше всего любите Москву?

— Я родился в Самаре, но уже много лет живу в столице. Больше всего в Москве мне нравится ритм жизни — это действительно город возможностей. Я много путешествовал по другим странам мира, но духа Москвы нет нигде. А дух столицы — динамика, скорость, возможность реализовать самые невероятные мечты. За это я очень люблю Москву. И хоть здесь я не родился, но считаю ее своим городом, своей Родиной. И делаю сейчас все возможное, чтобы столица процветала.

— Помните ли вы свое первое впечатление о городе?

— Я приехал сюда получать высшее образование. И первое, что помню, — запах вокзала, я бы даже сказал запах машиностроения. Для меня он ассоциируется с чем-то новым. Я приехал на Павелецкий вокзал на скором поезде и почувствовал, что в жизни моей что-то меняется.

С тех пор, когда я оказываюсь рядом с железнодорожным транспортом, Московским центральным кольцом, Московскими центральными диаметрами, у меня возникают приятные воспоминания.

— А есть у вас любимое место в столице?

— Мне очень нравится центр города, Тверская улица, особенно после того, как на ней сделали прекрасное благоустройство, высадили деревья. Иногда иду по этой улице и ощущаю себя в начале XIX века, потому что вокруг исторические здания. Старые московские районы, например Якиманку, Замоскворечье, тоже люблю. Это районы, которые притягивают своей стариной и красотой, внутренней духовностью.

ДОСЬЕ

Овчинский Владислав Анатольевич в 2010 году с отличием окончил экономический факультет Российского государственного гуманитарного университета. Ранее работал в Контрольном комитете Москвы, в Управлении города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов, контролю (надзору) в области долевого строительства, в отделе контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве, в Департаменте городского имущества Москвы. Был также заместителем начальника Главного контрольного управления Москвы.

С 2018 года работал начальником Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, а в 2022 году возглавил Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Удостоен благодарности мэра Москвы, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, воспитывает дочь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Производство пищевых продуктов в 2021 году увеличилось на 8,2 процента по сравнению с 2020 годом. За первые два месяца 2022 года объем производства лекарств в столице увеличился на 25,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 2021 году объем произведенных в столице костюмов, пиджаков, блейзеров, брюк, комбинезонов составил 27,9 тысячи штук — на 36,4 процента больше, чем в 2020 году. В 2021 году произведено более 1,6 миллиона пар обуви.