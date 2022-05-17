Китай нас спасет? Автоэксперт Урюков рассказал о ситуации на российском рынке автомобилей

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Российский авторынок сейчас замер: часть иностранных компаний уходит из страны, и предсказать дальнейшее развитие ситуации довольно сложно. В нынешних условиях стоит покупать машину, в случае если старый автомобиль явно требует замены. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Юрий Урюков.

Он подчеркнул, что сложная ситуация на рынке обусловлена целым рядом факторов.

— Понятно, что в апреле выжидали все: и бизнес, и публика, которая думала, покупать автомобиль или нет. Очевидно, что цены подросли и люди, которые планировали покупку автомобиля, пытаются придержать средства. Положительных новостей не поступает: Renault выходит из альянса с «АвтоВАЗом», концерн General Motors свернул деятельность в России, никаких позитивных сдвигов на рынке пока нет, — отметил собеседник «ВМ».

По словам специалиста, несмотря на дефицит поставок, автомобили в салонах все равно есть, однако спрос на них упал.

Покупать автомобиль сейчас стоит только в случае реальной необходимости, уверен эксперт.

— Если вам не просто захотелось или вышла новая модель, а именно старый автомобиль подводит и непонятно, как его дальше обслуживать, тогда стоит купить новую машину. В этом случае лучше приобрести автомобиль, который в ближайшие пару лет не доставит хлопот с обслуживанием и поломками. Тогда, наверное, можно найти у дилеров выгодное в нынешних условиях предложение — еще есть из чего выбирать, — заметил собеседник «ВМ».

При покупке автомобиля можно отдать предпочтение машинам российского производства: сейчас они стали качественными, уверен Урюков. Однако выросла и стоимость: даже у самых бюджетных моделей цены приближаются к миллиону рублей.

Есть надежда на китайский автопром, отметил собеседник «ВМ».

— Китайцы находятся в чуть более выгодном положении. Все говорят о том, что Китай нас спасет. Наверное, это так. Во всяком случае, китайские компании не останавливают работу на рынке, и в основном от них сейчас приходят новости о том, что какая-то работа ведется. Например, компания Chery и премиальный бренд Exeed нашли возможность запустить новые модели в России, — рассказал специалист.

При этом у китайского автопрома также есть проблемы, заметил Урюков: его «лихорадит» из-за сбоев логистики и поставок электронных компонентов. Влияют и вспышки коронавируса в Поднебесной, поэтому Китай находится в стадии переосмысления бизнеса. Однако машины оттуда, скорее всего, не будут в дефиците, спрогнозировал Урюков.

Поставки автомобилей при помощи параллельного импорта не решат ситуацию полностью, предположил эксперт.

— Я не уверен, что параллельный импорт кардинально решит проблему. Скорее всего, это позволит продержаться в плане обслуживания текущего автопарка: запчасти и прочие детали привозить в Россию проще, чем автомобили целиком. Наверняка готовые автомобили тоже будут поступать, но не очень понятно, как таможня будет на это реагировать, как будут высчитываться пошлины. Наверняка это будут не массовые поставки. Нужно учитывать, что творилось во время пандемии, когда был серьезный дефицит и за популярными моделями по всему миру выстраивалась очередь сроком ожидания до года. Нельзя просто взять на другом рынке машины и привезти их в Россию в больших количествах, — объяснил автоэксперт.

Специалист подчеркнул: для нормализации ситуации на авторынке должны быть положительные новости в экономике и бизнесе. В частности, оказать влияние могут улучшение геополитической ситуации и выход из «спячки» автомобильных компаний, резюмировал Урюков.