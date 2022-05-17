В центре «Моя карьера» наградили финалистов акселератора «Бизнес на творчестве 50+»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В специализированном центре занятости «Моя карьера» состоялось награждение победителей и выставка работ участников акселератора «Бизнес на творчестве 50+». Целый месяц талантливые москвичи старшего возраста обучались основам предпринимательской деятельности, учились зарабатывать на своем творчестве.

— Все участники акселератора — талантливые мастера. На курсе они получили знания, необходимые для открытия своего дела. Изучили юридические тонкости, научились оформлять самозанятость и рассчитывать финансовую модель проекта, упаковывать свой продукт и продвигать его. Большинство наших выпускников открывают собственные магазины на маркетплейсе, где с успехом продают авторские изделия, сделанные своими руками, — сообщила Виктория Маркова, эксперт программы 5.0 центра занятости «Моя карьера».

В финале экспертное жюри определило победителей, которые получили специальные условия для продвижения своих изделий на главной платформе по продаже предметов ручной работы «Ярмарка мастеров – Livemaster».

— Мы с восхищением наблюдали, как участники делали первые продажи прямо на курсе, как росла активность в магазинах у тех мастеров, кто старательно выполнял домашние задания! Гордимся, что наша платформа помогает реализовывать себя в творческом бизнесе и заниматься делом души, — поделилась Юлия Блинова, руководитель направления внешних коммуникаций платформы Ярмарка Мастеров — Livemaster.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Интерьерные украшения и авторская мебель Татьяне Тихоновой покорили всех участников комиссии, ей единогласно отдали первое место.

— Об акселераторе я узнала из интернета. Давно хотела начать монетизировать свое хобби, но мне не хватало знаний и опыта обращения с социальными сетями и программами. На занятиях встретила много единомышленников, мы обменивались опытом, активно общались с нашими тренерами. Не рассчитывала на победу, поэтому это стало приятным сюрпризом для меня в конце обучения, — поделилась впечатлениями Татьяна.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Второе место заняла Марина Рязанова, она делает куклы ручной работы и пишет картины.

— Это был потрясающий опыт! Я познакомилась с современными трендами по продвижению товаров, оформила самозанятость и завела страницу со своими изделиями в соцсетях. Даже совершила свою первую продажу — теперь моя картина украшает чью-то комнату. На курсе познакомилась с удивительными людьми, которые зарядили меня мотивацией. А призовое место придало уверенности в себе и вдохновило на новые достижения, — рассказала Марина.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Третьей финалисткой стала Ирина Кушель с уютными элементами декора, выполненными в технике валяния и вышивки.

— Обучение было построено очень грамотно – организация самозанятости, теория о маркетинге. Затем практические задания, что подтолкнуло к реализации своего бизнес-проекта. Тренеры центра «Моя карьера» и «Ярмарки мастеров» объясняли все очень доступно и всегда были открыты к нашим вопросам. И я рада, что заняла призовое место в акселераторе, — сообщила Ирина.

Призом зрительских симпатий отмечены Гусакова Татьяна с магазином украшений из кожи и Балашова Ирина с декором из кружева.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Всего в проекте приняли участие более 100 самобытных мастеров старшего возраста. Среди них — дизайнеры одежды и аксессуаров, мастера по изготовлению предметов мебели, декора, авторских сувениров, детских игрушек и др. Все выпускницы получили сертификаты о прохождении акселератора «Бизнес на творчестве 50+».

Помощь рядом

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.