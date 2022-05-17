В Москве пройдет трехдневный фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2022: весеннее обострение»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве с 20 по 22 мая на площадке креативного пространства «Благосфера» пройдет трехдневный фестиваль психопросвещения «PSYFEST: весеннее обострение».

На фестивале гостей ждет масштабная программа семинаров, мастер-классов, групповая психотерапия, арт-терапия, телесно-ориентированная психотерапия, психологические тренинги, трансформационные игры, индивидуальные встречи с психологами, психиатрами и психотерапевтами, которые помогут разобраться в себе и найти пути выхода из непростых жизненных ситуаций.

— В эти выходные в Москве пройдет традиционный фестиваль психопросвещения PSYFEST. Успешный опыт проведения прошлых фестивалей показывает, что все больше жителей нашего города интересуются вопросами психического здоровья, своего и своих близких. А с учетом пандемии новой коронавирусной инфекции эти вопросы стали не просто актуальны, а жизненно важны. Согласно исследованиям ученых, люди, переболевшие COVID-19, впоследствии могут столкнуться с различными психоневрологическими проблемами. И многие нуждаются в помощи специалистов нашего профиля. На фестивале каждый может обратиться именно со своей проблемой к специалистам, то есть мы обеспечиваем индивидуальный подход к оказанию психолого-психотерапевтической помощи всем нашим посетителям.

Важно, что это происходит в свободном формате без оформления медицинской документации, что чаще всего вызывает опасения и останавливает людей перед обращением за помощью. Кстати, в столице сейчас началась программа диспансеризации «Здоровая Москва», в рамках которой переболевшие коронавирусом жители города могут бесплатно проверить свое психологическое состояние. А также пройти и другие обследования организма и получить консультации профессиональных врачей без предварительной записи, потратив на комплексное обследование всего около часа, — рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

В рамках диспансеризации москвичи, перенесшие COVID-19, получили письма и СМС с опросом, направленным на выявление рисков нарушения эмоционального здоровья. По итогам такого опроса жителям направляют рекомендации. Например, предложат посетить бесплатную консультацию квалифицированного психотерапевта, пройти телемедицинскую консультацию или посетить групповые вебинары.

В рамках фестиваля врачи и психологи, ведущие практики и эксперты проведут психопросветительские семинары на самые актуальные темы. Почему мы вечно откладываем все на потом? Как заметить первые признаки психического нездоровья? Как помочь психологически себе и близким, если поставили диагноз «онкология»? Где найти своего специалиста? Как гипноз помогает улучшить эмоциональное состояние? Что делать, если у вашего близкого расстройство пищевого поведения? Как быть, когда болезнь не мешает, а помогает? Каким образом защититься от всепроникающего стресса? Почему так важно развивать простейший навык внимания? Как избежать токсичных отношений и не попасться на удочку абьюзера? На эти и многие другие вопросы москвичи смогут получить ответы с 20 по 22 мая на фестивале психопросвещения «PSYFEST 2022: весеннее обострение».

Неизменная и крайне востребованная часть фестиваля — это бесплатные и анонимные консультации специалистов. Во время бесед со специалистами каждый желающий сможет получить консультацию психолога, психиатра или психотерапевта, сексолога, а также детских неврологов, нейродефектологов и логопедов. Индивидуальные встречи со специалистами помогут разобраться в себе и найти пути выхода из непростых жизненных ситуаций по различным направлениям — семейные, детско-родительские отношения, кризисные ситуации, сложности адаптации к детскому саду, школе, вузе, межличностные отношения, эмоциональное выгорание, расстройства тревожно-депрессивного круга, хронические психические заболевания и другие.

Активности будут вести врачи и психологи психиатрической больницы им. Н.А. Алексеева, психиатрической больницы им. П.Б. Ганнушкина, психиатрических больниц № 13 и № 5, медицинские и семейные психологи центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой и центра психоневрологии им. З.П. Соловьева, детские врачи-неврологи и логопеды Центра патологии речи и нейрореабилитации, и другие эксперты.

Также гости смогут принять участие в различных трансформационных психологических играх — «Самосаботаж», «Освобождение», «Исцеление внутреннего ребенка». Под руководством опытного врача-психотерапевта участники смогут осознать свои привычные стратегии поведения, смоделировать и апробировать новые стратегии выбора, сценарии эмоционального реагирования на события, убеждения и установки, получать новые инсайты.

Участие в фестивале бесплатное. На каждую активность необходимо зарегистрироваться отдельно. Количество мест на мастер-классах ограничено. Подробная информация, расписание и регистрация на Таймпад.