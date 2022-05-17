«Преимущества и квоты»: какие льготы есть у абитуриентов в 2022 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Приближается лето, а с ним и сезон поступлений в вузы. 1 марта вступил в силу приказ Минобрнауки России, включающий в себя новые правила, которые будут действовать при приеме студентов в вузы до 1 сентября 2027 года. «Вечерняя Москва» выяснила, кто может попасть в университет без экзаменов, какие существуют льготы для абитуриентов при поступлении в 2022 году и появились ли в этом году какие-то нововведения.

Как рассказал «ВМ» первый заместитель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, в 2022 году 70 процентов контрольной цифры приема распределены по регионам. Также введены новинки в учете индивидуальных достижений абитуриентов.

— Вузы в этом году могут давать дополнительные баллы за серебряные и бронзовые значки ГТО, помимо золотых, — рассказал Мажуга.

Для подтверждения результатов ГТО необходима заверенная выписка из приказа Министерства спорта. Также теперь вузы могут принимать во внимание любые мероприятия, по результатам которых выявляются талантливые и одаренные учащиеся.

Помимо этого, в 2022 году есть хорошая новость для поступающих в магистратуру.

— Сегодня на заседании Государственной думы сразу в трех чтениях принят законопроект, который позволит добавить еще 30 тысяч мест в магистратуру. Таким образом будет суммарно 154 тысячи мест, — дополнил Мажуга.

Также в этом году вводится специальная квота для детей военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Для них будет доступно поступление без экзамена либо при сдаче профильных предметов, если речь идет о творческих специальностях, пояснил депутат.

Как и в прошлые годы, определенные абитуриенты могут иметь преимущества при поступлении.

Кто может поступить без экзаменов

Зачислить в вуз без экзаменов могут школьников, которые заняли первые места в вузовских олимпиадах, призеров Всероссийской олимпиады школьников, участников международных олимпиад по общеобразовательным предметам и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Поступить с минимальными баллами

Поступить вне конкурса, а если точнее, с минимальными проходными баллами могут люди младше 23 лет, которые остались без попечительства родителей.

Также на внеконкурсное зачисление могут рассчитывать дети-инвалиды первой и второй групп. Отметим, что по заключению медико-социальной экспертизы у абитуриента не должно быть противопоказаний к будущей профессии и способу обучения.

С минимальными баллами могут поступить дети-инвалиды первой группы, которые живут с одним родителем, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте России.

Также претендовать на поступление вне конкурса могут участники боевых действий и уволенные в запас граждане, которые планируют обучение в профильных заведениях по рекомендациям командования.

Преимущественное право

Существуют категории лиц, которые могут воспользоваться преимущественным правом на поступление. Это означает, что такие абитуриенты будут выбраны из числа равных благодаря отношению к одной из таких категорий.

Это уволенные в запас с военной службы и дети родителей, погибших при исполнении воинского долга или получивших травмы вследствие этого. Дети тех, кто погиб в ходе контртеррористических операций или получил травмы и болезни. Отметим, что список лиц, которые относятся к этой категории, формируется на федеральном уровне.

Также преимущественным правом при поступлении могут воспользоваться дети после прохождения военно-патриотической подготовки в соответствующих объединениях, мастера спорта, перворазрядники и лица со спортивными званиями в военно-прикладных видах спорта.

Льготы для детей-инвалидов

Для детей-инвалидов есть несколько видов льгот. Они зависят от потребностей абитуриента и возможностей образовательного заведения. Для данной категории поступающих возможны бесплатное профессиональное обучение, бесплатные подготовительные курсы или преимущества при зачислении на равных условиях. В последнем случае ребенок обязан успешно сдать необходимые экзамены. Это не распространяется на призеров финальных этапов всероссийских олимпиад для школьников по профильным предметам будущей специальности и титулованных спортсменов при поступлении на физкультурные факультеты.

Как получить льготы

Чтобы воспользоваться правом на льготу при поступлении, нужно предоставить в приемную комиссию соответствующие документы. После этого их рассмотрит юридический отдел заведения, затем будет принято окончательное решение. В список документов входят паспорт, заявления, свидетельство о среднем образовании, результаты ЕГЭ, документы о подтверждении инвалидности, фотографии размером 3 x 4 сантиметра.

Поступление после армии

Сам факт прохождения службы не дает бесспорного преимущества при поступлении, но льготы при определенных условиях есть.

После срочной службы можно бесплатно попасть на подготовительное отделение в государственный вуз при наличии рекомендации от командира. Такую льготу также могут получить контрактники после трех лет службы. Если после трех лет службы по контракту абитуриент не получил рекомендации от командования, его могут зачислить на бесплатное подготовительное обучение после увольнения по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или другим основаниям части 3 статьи 51 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 года.