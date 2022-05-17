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Котел справедливости для переплавки националистов

Юлия Панова
Ирина Ковган

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Котел справедливости для переплавки националистов
С территории комбината «Азовсталь» эвакуированы более 250 украинских военных, в их числе 51 тяжелораненый. Националисты сдались в плен. Их вывезли в больницу, контролируемую российскими военными. Там пленным окажут необходимую медицинскую помощь / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные совместно с бойцами Народной милиции ДНР и ЛНР успешно продолжают освобождать захваченные украинскими националистами города и деревни.

За минувшие сутки 265 украинских военных с «Азовстали» сложили оружие и сдались в плен. Среди них 51 тяжелораненый, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, ударом ракетами «Калибр» с моря уничтожена группа украинских резервистов в Львовской области, партии военной техники и оружия из США и Европы на железнодорожной станции Старичи.

— Ракетными ударами уничтожены резервы ВСУ на территории учебных центров под Ахтыркой и Десной, — добавил Игорь Конашенков. — Возле железнодорожной станции Мерефа в Харьковской области уничтожена электроподстанция, благодаря которой ВСУ отправляли на Донбасс оружие и бронетехнику из-за границы.

По словам Конашенкова, российская авиация поразила три склада боеприпасов в Николаевской области, а ракетные войска разгромили 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град» и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей.

Кроме того, советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что более 15 тысяч украинских солдат и наемников оказались в котле под Северодонецком и Лисичанском.

Тем временем Народная милиция ДНР освободила населенный пункт Дробышево, сообщил официальный представитель военного ведомства Эдуард Басурин. За прошедшие сутки украинские националисты обстреляли территорию республики 35 раз, сообщает руководство ДНР.

А саперы Росгвардии обезвредили боеприпасы в Харьковской области.

— Росгвардейцы получили от местных жителей информацию о том, что неизвестные укладывают емкости черного цвета у дороги на выезде из населенного пункта. Саперы Росгвардии провели инженерную разведку и обнаружили на обочине дороги неотстрелянные и неразорвавшиеся выстрелы реактивной штурмовой гранаты РШГ-1. Кроме того, при выполнении служебно-боевых задач росгвардейцы обнаружили рядом с лесом противопехотную мину иностранного производства, а в самом лесу — базу националистов, подходы к которой тоже были заминированы, — заявили в ведомстве.

Село Алексеевка Курской области, которое находится на границе с Украиной, обстреляли из крупнокалиберного оружия.

— Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен, — рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он добавил, что Алексеевка стала первым населенным пунктом региона, подвергшимся обстрелу со стороны украинских националистов.

А в Херсонскую и Запорожскую области в ближайшее время приедут медики.

— На освобожденных территориях специалисты проведут осмотры детей и определят назначения в медицинской помощи, которую несовершеннолетние смогут получить в Крыму, — заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Руденко, заместитель Министерства иностранных дел России:

— Не хотел бы углубляться в детали, но украинская сторона действительно пытается размыть положения, которые, казалось бы, уже были согласованы на предыдущих этапах переговоров. У Киева богатый опыт в таком деле, поскольку Минские соглашения на Украине стали нарушаться буквально с момента их подписания. Конечно, такая позиция никак не способствует выходу на искомый результат.

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