Пушилин заявил, что националистов должен судить международный трибунал

Российский военнослужащий около автобусов, в которых с «Азовстали» вывозят сдавшихся в плен украинских националистов. Вчера оружие сложили еще 694 боевика киевского режима. Раненых националистов отвозят в больницы и оказывают им медицинскую помощь / Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российские военные вместе с бойцами Народной милиции ДНР и ЛНР освобождают захваченные националистами территории и восстанавливают освобожденные города и села.

В Министерстве обороны России заявили, что за прошедшие сутки 694 украинских военных, которые находились на территории комбината «Азовсталь», сдались в плен. Среди сложивших оружие есть и женщины.

Всего с «Азовстали» уже вышли 959 украинских военнослужащих. Всех их обыскивают российские военные, в том числе кинологи с собаками.

— Что касается военных преступников и тех, кто является националистами, их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Если это нацистский преступник, то это трибунал. Трибунал должен быть международным, — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что командиры самого высокого звена с завода пока не вышли.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российские военные за сутки уничтожили четыре украинских боевых самолета. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Николаева, а также поражены расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке.

— Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Угледара, Покровского, Соледара и Бахмута. Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения военной техники, 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе Подгорного, — сказал Конашенков.

Всего за прошедшие сутки российские военные поразили около 650 целей ВСУ, уточнил Игорь Конашенков.

Россия начала применять на Украине лазерное оружие, в частности лазерный комплекс «Задира». Он способен поражать цель на расстоянии до 5 километров.

На подмогу нашим войскам вчера направились свыше 200 добровольцев, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Очень много желающих, сегодня более 200 человек отправили — добровольцев, из них большинство — русские, — сказал Кадыров.

По его словам, чеченские бойцы достойно защищают интересы России на Донбассе.

Тем временем руководство ДНР начало строить планы по восстановлению Мариуполя. По словам главы республики Дениса Пушилина, Завод имени Ильича будут ремонтировать, а «Азовсталь» снесут. На его месте хотят построить технопарк или оборудовать парковую зону.

Пушилин добавил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес.

— Более 60 процентов домов подлежит сносу и постройке новых. Что касается коммуникаций, то ситуация оказалась не такой печальной. Специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы по водоснабжению и прочие, настроены не столь пессимистично, как это было, когда они в первый раз смогли свободно въехать в город, — сказал Пушилин.

В ДНР ожидают, что Россия поможет в восстановлении освобожденного города.

Кроме того, на Украину и в народные республики доставили 800 тонн гуманитарного груза от МЧС России. Наборы в ближайшее время раздадут мирным жителям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рашид Нургалиев, заместитель секретаря Совета безопасности России:

— На самом высоком уровне открыто звучат агрессивные высказывания в отношении нашей страны, ее руководства и народа, чего не было даже во времена холодной войны. В украинском и западном информационном пространстве развернута беспрецедентная антироссийская истерия. Массово дискриминируются и блокируются российские СМИ, «зачищаются» соцсети, чтобы лишить Россию возможности излагать правду.