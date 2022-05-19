Столичный психолог развенчал мифы о зрелом возрасте

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Выход на пенсию зачастую воспринимается как завершение активного этапа жизни; период, в котором людям трудно или вовсе невозможно реализоваться. Однако продуктивнее рассматривать такую стадию иначе — словно веху, наполненную новыми особенностями и ресурсами. Где их искать и на что в этом поиске опереться, рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Есть стереотип, что, достигнув глубоких седин, человек неминуемо начнет страдать от физических недомоганий, будет подвержен одиночеству, окажется бессилен перед динамикой происходящего и последними веяниями. Но многое зависит не только от конкретного организма и его ресурсов, но и от отношения к себе, накопленного опыта, эмоциональной зрелости.

Разумеется, бессмысленно отрицать те характерные процессы, которые происходят в позднем возрасте. К ним относится ухудшение общего состояния, связанное с закономерными изменениями: появление болезней, обострение старых травм, общий упадок сил. Кроме того, данному периоду свойственна специфическая психология. Мужчинам и женщинам 55+ присущи страхи, вызванные новым для них положением. Это и боязнь одиночества, тревога из-за перемен (как в конкретной семье, так и в более широком контексте общества). Могут усиливаться индивидуальные черты характера и ментальные особенности: депрессивные состояния, фобии.

В зрелом возрасте происходит перестройка социальных ролей. Выход на пенсию как правило, означает завершение профессиональной деятельности, потерю контактов в этой области. Плюс ко всему уже выросшие дети начинают самостоятельный путь, что часто снижает потребность в поддержке со стороны родителей.

— И если с физической стороной вопроса совладать непросто, а порой и невозможно, то субъективное восприятие насущного положения выходит на первый план. Оно является тем инструментом, который позволит позитивно взглянуть на себя и продуктивно использовать те ресурсы (временные, трудовые, эмоциональные), которые есть в наличии, — отметил психолог.

Опора в себе

Положительное отношение к своему накопленному уникальному опыту, стремление улучшить собственное положение, активный подход — вот залог продуктивности в зрелом периоде жизни. Разумеется, есть вещи, которые вне наших сил и компетенций, но это не значит, что их нельзя обойти или снизить негативный эффект, который они оказывают. Чтобы было проще освоить новый статус, можно придерживаться следующих рекомендаций.

Осознание

Зачастую наше состояние зависит от того, принимаем ли мы неизбежное, видим ли позитив в сложившейся ситуации. Возраст глубоких седин — этап со своими плюсами и минусами, которые характерны для каждой стадии. Не обесценивайте прожитые годы и достижения в личной, профессиональной, финансовой сфере, ведь это тот багаж, который делает каждого уникальным. Ошибки и нереализованность — тоже часть пути, и их нужно спокойно усвоить. Немаловажно и принятие своего тела: морщины, пятна на коже, другие особенности — все это часть вашей идентичности.

Физическое состояние

Случающееся плохое самочувствие, хронические заболевания могут чаще обычного начать заявлять о себе. И это тоже нормально. Учтите, что со временем здоровья не прибавляется. Старайтесь больше двигаться (насколько возможно), оставаться включенным в различные активности. Благо сейчас доступно много кружков, групп и сообществ, направленных на поддержание тонуса для старшей возрастной группы.

Познавательная деятельность

Развитие не прекращается никогда. В широком контексте эту идею можно рассматривать через призму творчества. Список примеров обширен: рисование, вышивка, самообразование, курсы различной тематики, тренировка памяти. Углубившись в новые сферы, вы расширите горизонты восприятия, а также поддержите интеллектуальный уровень.

Социальные связи

Общение — крайне важный элемент психологического благополучия. Сохраняйте контакт с людьми своей группы, заводите новые знакомства, если есть такая потребность. Подумайте, как можно поделиться опытом, передать интересные сведения молодому поколению (к примеру, стать наставником трудных подростков).

Работа с психологом

Наличие затруднений и работа со специалистом — норма в любом возрасте. Вместе будет проще найти пути решения проблем, выработать здоровые способы реагирования, лучше узнать себя. Подобный шаг — признак личной зрелости и ответственного отношения к себе.

— Поздний период жизни — естественное состояние. Приняв его особенности и поддерживая стремление к движению вперед, значительно легче смягчить его негативные стороны и найти смысл для развития. Всё в руках человека, было бы желание, — добавил Денис Хакимов.

Получить консультацию специалиста можно в Московской службе психологической помощи. Бесплатная поддержка доступна для каждого москвича в удобном для него формате. Услуги предоставляются очно и дистанционно.

Подразделения службы есть во всех округах столицы. В течение календарного года доступно пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: 8 (499) 173-0909.

На регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары. Так, 24 мая в 18:00 пройдет онлайн-мероприятие «Жизнь пожилого человека». Вместе с психологом участники поговорят об общении, самоощущении, свободе и других данностях бытия в зрелом возрасте.

Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), 8 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Узнать все подробности можно на сайте www.msph.ru.