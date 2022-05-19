Бросился в огонь, спасая группу: каждый день российские военные совершают подвиги во имя будущей Победы

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Вечерки» с героями спецоперации Z. Все они награждены государственными наградами за отвагу и мужество на поле боя.

Уничтожил роту точным выстрелом

Фото: Минобороны РФ

Ефрейтор Аюр Бальжинимаев выполнял задачи по поддержке наступления подразделений российских десантников на позиции украинских националистов. Совершая марш в тыл противника, группа Аюра подверглась мощному обстрелу из гранатометов и стрелкового оружия радикалов. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Бальжинимаев развернул орудие и прицельным огнем прямой наводкой из гаубицы уничтожил одну вражескую боевую машину пехоты и автомобиль с боеприпасами противника. Националисты лишились огневой поддержки и вынуждены были отступить. Продвигаясь глубже в тыл противника, Бальжинимаев уничтожил вражеский блокпост и полевой пункт заправки противника с техникой. Точное попадание Аюра в топливозаправщик вызвало мощный взрыв — рота противника была уничтожена.

Остановил «Змея Горыныча»

Фото: Минобороны РФ

Капитан Алексей Саунин вместе со своей ротой вел ожесточенные бои с украинскими националистами, которые попытались напасть на группу российских войск. Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны радикалов вражеские снаряды попали в ангар со стоящей там военной техникой — ангар загорелся. Ни секунды не задумываясь, Алексей дал команду своим подчиненным на эвакуацию техники из горящего помещения. Саунин, несмотря на огромный риск сгореть заживо, бросился прямо в огонь и лично вывел из горящего и обстреливаемого ангара три единицы военной техники, в том числе самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит», известную под названием «Змей Горыныч» — его детонация могла уничтожить значительную часть группы и техники российских военных.

Взял в плен группу радикалов

Фото: Минобороны РФ

Группа комендантской роты под командованием старшего лейтенанта Леонида Калашникова обнаружила в лесополосе хорошо вооруженную группу украинских националистов — они готовились напасть на группу российских военнослужащих. Леонид принял решение дать бой националистам, несмотря на их численное превосходство. Калашников грамотно выстроил систему огня, определил секторы обстрела. Российские военнослужащие уничтожили огневые точки противника и отразили наступление врага. После этого они окончательно разбили группировку неонацистов. 22 националиста сдались в плен.