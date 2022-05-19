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«Главный принцип гардероба»: стилист рассказала об основных трендах будущего сезона

Дарья Завгородняя
Маргарита Мартовская
Общество
«Главный принцип гардероба»: стилист рассказала об основных трендах будущего сезона
Фото: Pexels

До лета осталось совсем немного! И пора обновлять гардероб. От двух предыдущих теплых сезонов нынешний отличается тем, что коронавирусные ограничения позади, можно одеваться более эффектно и нарядно. О главных трендах «Вечерней Москве» рассказала стилист Любовь Жукова.

— В тренде сегодня — самые нарядные цвета природы. Все оттенки голубого, желтого, салатового, розового. Также не забудьте разбавлять свой ежедневный однотонный образ яркими аксессуарами — ремнем, обувью, браслетами. При этом лучше выбирать крупные, акцентные аксессуары.

Одевайтесь на работу так, как будто вечером вам предстоит идти в гости. Главный принцип костюма — долой скуку! При этом частично сохраняются некоторые тренды, которые мода наметила в пандемию: по-прежнему актуальны вещи свободного кроя. Одновременно в моду неожиданно вернулись 2000-е. Например, можно приобрести брюки с низкой посадкой.

Не уступают позиции и брюки-палаццо — с широкими штанинами, клеш, комбинезоны, которые тоже были очень актуальны лет 20 назад. Также в тренде вещи с перьями, бахромой, пайетками. А прохладным летним днем можно носить объемная худи (куртку из толстого трикотажа с капюшоном) и велосипедные обтягивающие брючки до колена. Это тренд прошлого года, который до сих пор актуален. И при этом совсем не обязательно сочетать этот костюм со спортивной обувью.

Куртки и кардиганы

На пуговицах, с v-образным вырезом и на молнии все чаще служат заменой традиционному пиджаку. Мужская мода тоже стремится к удобству.

Кругом веревочки

Смело доставайте с антресолей платья и сумки с бахромой, деталями в виде тесемок, бретелек, шнурков. Несколько сезонов эти элементы пребывали «в опале», но теперь триумфально вернулись.

«Главный принцип гардероба»: стилист рассказала об основных трендах будущего сезона Фото: Pexels

Чем крупнее, тем лучше

Массивные браслеты, причем на обеих руках — еще одна особенность стильного образа. На шее при этом может висеть ожерелье из крупного жемчуга или внушительная цепь. А в ушах — приличных размеров серьги. Стилисты-имиджмейкеры не советуют надевать «все и сразу», ограничившись парой украшений.

Комбинезон для утонченных

Фантазируя о грядущем лете, многие дизайнеры обратились к комбинезонам. Они совершенно не похожи на пресловутые комбинезоны рабочего. Это очень красивые женственные интерпретации — с чашечками, талией. Это может быть классический монохромный комбинезон или облегающий с цветочным или графичным принтом.

Лосины и полоски

Легинсы и лосины больше не домашняя одежда. Нынешним летом они полноценный участник уличного образа. Только помним, нужно прикрыть паховую зону — туникой или полосатой рубашкой «с мужского плеча». Равнение на рубахи больших размеров прослеживается и в мужской моде.

Романтичные воланы

Если вам не хочется сексуальных образов с декольте и разрезами, то обратите внимание на платья с воланами, которые придадут некую кукольность силуэту.

«Главный принцип гардероба»: стилист рассказала об основных трендах будущего сезона Фото: Pexels

Блокируем цвета

Сегодня дизайнеры предлагают новую интерпретацию известного пэчворка. Колорблок — это и сочетание в образе вещей разных цветов, и один предмет гардероба, сшитый из ткани разных цветов.

Джинсы побольше

Мужчинам этим летом можно делать яркий акцент на дениме. Рубашки, бермуды, шорты, пиджаки, джинсовки, жилеты и брюки — все эту будет отлично сочетаться и выглядеть модно.

Короткий рукавчик

Рубашка с коротким рукавом в этом году не скучное изделие, а полноценная часть костюма. Они декорированы деталями — нашивками, шевронами, вышивками, выполнены из ярких тканей.

Все натуральное

Сезон идеален для тех, кто ценит себя и любит нарядные вещи из качественных тканей. Побольше натурального и никакой синтетики. Долой дешевый полиэстер!

«Главный принцип гардероба»: стилист рассказала об основных трендах будущего сезона Фото: Pexels

Аксессуары: курс на объемность

Вернулись в гардероб и другие «изгои» прежних сезонов — туфли и босоножки на платформе и здоровенные сумки. Стилисты не рекомендуют увлекаться гигантизмом миниатюрным женщинам. Большое — для крупных.

Цвет настроения

Синий цвет настроения в этом сезоне у большинства модных домов. Причем приветствуется прямо самый яркий оттенок, электрик. Один аксессуар этого цвета носите на фоне белого платья.

Тонкий трикотаж

Вместе с бахромой вернулся и презираемый много лет подряд тонкий трикотаж. Длинные платья, кардиганы, брюки и костюмы из этого материала теперь снова в почете.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Бессонова, визажист:

— У летнего макияжа есть свои особенности. Например, не стоит слишком увлажнять кожу. Старайтесь выбирать более легкий тон. По возможности откажитесь от рассыпчатой пудры и пользуйтесь более легкой основой. Всегда держите при себе матирующие салфетки. Глаза лучше красить стойкими гелевыми подводками, а тональный крем приобретайте с солнечной защитой. И не забывайте закрепляющее средство для макияжа! Основные тренды летнего макияжа каждый год — натуральность, естественность.

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