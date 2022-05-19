Лодочные станции для прогулок по воде открылись в Москве

Москвичи катаются на лодках на Останкинском пруду, 1956 год / Фото: Pastvu.com

В Москве открылись лодочные станции, а значит, наступает лето и пришло время отправиться на водоем, чтобы покататься на лодке. Тем более что это во все времена было одним из любимых видов отдыха и развлечения москвичей.

Чистая гладь Третьего Каменного пруда на ВДНХ покрывается легкой рябью от веселых 25-метровых струй знаменитого фонтана «Золотой колос». Катающиеся на лодках и катамаранах горожане и гости столицы радуются свежести приятного дня, а дети смеются и вскрикивают от восторга.

— Наш папа — отличный гребец, — улыбается 38-летняя Анастасия Толстая. — Приехали семьей в Москву из Санкт-Петербурга. В планах у нас было катание на лодке. Сходили в павильон «Космос» на ВДНХ, а затем маршрут привел сюда. Очень удобно, красиво и безопасно. А сотрудники лодочной станции настояли, чтобы все пассажиры были в спасательных жилетах и плыли строго против часовой стрелки. И это правильно — столкновений не будет.

Сотрудники лодочной станции поясняют, что комфорт посетителей строго обязателен, но без соблюдения правил безопасности никак не обойтись. Поэтому здесь работает спасательный пост, а катание без защитного жилета запрещено.

— К нам часто приезжают брачующиеся. И даже невестам в белых платьях мы не можем разрешить рисковать собой. У нас даже на причал нельзя попасть без билета, — рассказывает оператор лодочной станции Инна Якушина. Местный малый флот — это 36 гребных весельных лодок.

Одни рассчитаны на компанию в пять человек, а другие — трехместные. Днем сюда приходят в основном семьи с детьми, а вечером — молодежь. Многие выбирают для катания современные катамараны, но прогулка на весельной лодке все же гораздо романтичнее.

— Ближе к вечеру, после 20 часов, когда включается подсветка «Золотого колоса», сюда очень часто приходят влюбленные, — рассказывает Инна Якушина. — Был случай, когда пришел парень, попросил поставить в вазу большой и красивый букет. А через час он приехал уже не один — со своей девушкой. И после водной прогулки прямо на причале он сделал предложение своей спутнице, вручив ей цветы. Это было так трогательно!

Кататься на лодках по московским рекам горожане любили всегда. Нередко молодые люди садились за весла, чтобы показать возлюбленной свои силу, выносливость, умение управлять судном и брать ответственность за спутницу.

— В XVIII столетии каждый владелец летней усадьбы специально для гостей обустраивал водоем. Так, Петр Борисович Шереметев со своей женой Варварой Черкасской обустроили летнюю резиденцию Кусково. На их светские приемы приезжали свыше 25 тысяч гостей. Эта публика участвовала в концертах, конных прогулках, смотрела салют и обязательно каталась на лодках, — рассказывает москововед Валерия Замараева. — Представить себе летние деньки в городе без катания на лодках было просто невозможно.

В годы советской власти традиция совершать прогулки на лодках не пропала, а наоборот, стала еще популярнее.

— Сколько было лодочных станций в 1950-х годах в Москве, сказать с точностью нельзя. Думаю — немало. Отец рассказывал, что часто с друзьями бегал на пляж в Кунцево. Там можно было за 30 копеек взять лодку на целый час. Правда, необходимо было оставить в залог паспорт или определенную сумму денег. Катались они, как правило, до Крылатского, против течения, а потом налегке возвращались обратно. А по пути еще купались.

В этом году совершить небольшое и безопасное водное путешествие можно в столичных парках.

Например, в Парке Горького лодочные станции расположились у Голицынского и Пионерского прудов.

Еще одна станция находится в парке Дружбы, в нескольких минутах ходьбы от цирка-шапито «Радуга».

Взять лодку на прокат можно и в Лианозовском парке. Особенно прогулка понравится влюбленным парам, ведь они смогут встретить плавающих здесь Ромео и Джульетту — так зовут пару местных лебедей.

Открыт для катания на лодках и старинный Шибаевский пруд, один из водоемов каскада Кузьминских прудов.

— Прекрасный каскад прудов появился в 1740 годах, когда владелец усадьбы Кузьминки Александр Григорьевич Строганов перекрыл плотинами реку Пономарку, впадающую в Москву-реку, и получилась прудовая система. Она объединяет вместе Верхний, Нижний Кузьминский, Шибаевский, Щучий, Люблинские пруды, — рассказывает Валерия Замараева. — Тем, кто решит покататься по Шибаевскому пруду, можно только позавидовать. Здесь с воды открываются просто великолепные по своей красоте живописные места! Прекрасные виды с воды и в парке «Царицыно», где открылись сразу три лодочные станции. Здесь во время прогулки можно полюбоваться на Большой дворец и парковые павильоны.

А вот родителям с детьми будет интересно прокатиться на лодке в Воронцовском парке и в парке «Ангарские пруды». Там, на воде, можно вблизи разглядеть плавающих в пруду уток. Дети будут в восторге от такого катания.