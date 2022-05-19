Александр Голубчиков: Любая новая должность — это всегда жизненный поворот

Директор столичного института «Инжпроект» Александр Голубчиков / Фото: Из личного архива Александра Голубчикова

Директор Института «Инжпроект» Александр Голубчиков уверен: хороший руководитель всегда должен появляться на объекте, но не подгонять людей, а дать им возможность спокойно работать. Он рассказал «Вечерней Москве», с чего начинается уважение в коллективе.

На своем месте в проектном институте Александр Голубчиков трудится не так давно — назначение получил накануне Нового года. Считает этот факт очередным жизненным поворотом.

— Что касается моего рабочего утра, то это всегда общение с людьми, — отмечает он. — Когда это необходимо, собираю производственные совещания, на которых обсуждаем текущие задачи и крупные проекты.

К нему в кабинет, который открыт с 8 утра, сотрудники компании заходят с самыми разными вопросами: оценить работы на станциях столичной подземки, посмотреть укомплектованность подконтрольных объектов. Помимо основной специфики института — проектирования, в его ведении еще и непрофильные объекты Мосметростроя: детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец», учебно-производственный центр на Коровинском шоссе, Покровский завод железобетонных изделий.

Достаточно часто Голубчиков лично объезжает стройки. По его словам, руководитель всегда должен появляться на объекте. Только своим примером можно вдохновить коллектив на продуктивную работу.

— Любой день не обходится без ответственности руководителя за принимаемые решения. Хотя я и сам тоже подчиненный, — добавляет он.

На работу ездит иногда на автомобиле, но любит прокатиться и в метро.

— Любимых станций столичной подземки нет. Они все разные, по-своему дорогие пассажирам, среди которых и я, — улыбается Александр Голубчиков.

В течение недели ему нужно ездить не только в проектный институт на 2-й Звенигородской улице, но и в управление Мосметростроя, где на встречах с руководителями подразделений обсуждаются строительные работы, которые сейчас ведут на Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линиях метро. Сам Александр Голубчиков помнит все объекты, к появлению которых имел когда-либо отношение: примыкание к оборотным тупикам за станцией метро «Юго-Западная», детский оздоровительный лагерь в Балабанове и многие другие.

Признается, что теперь у него рабочий день иногда заканчивается поздно вечером. Особенно в разгар работ на разных строящихся станциях.

А в свободное время Голубчиков предпочитает слушать спокойную, чаще всего классическую музыку, читать книги по архитектуре и проектированию, гулять с супругой Мариной. Готов сам мастерить что-то руками — эта привычка выработана с детства.

Иногда в свободные от работы выходные удается уделить время своему хобби.

— С детства увлекаюсь коллекционированием. Тогда это были этикетки со спичечных коробков, потом советские значки, а теперь это винотека с экземплярами, подобранными по годам рождения всех членов моей семьи. Главный — 1936 года, в честь любимой тещи, — рассказывает он о своем увлечении.

Его дети уже выросли, один из сыновей пошел по стопам отцам — ушел в строительство. Второй нашел призвание в творчестве.

По словам Голубчикова, выросшие дети к нему часто обращаются за советами.

— Что мне, как родителю, особенно приятно, — говорит он. — Всегда важно понимать, что воспитываем детей не мы, а они — нас. Родителям остается наблюдать, принимать и смотреть, какие положительные черты дети могут взять от предшествующих поколений.

Александр Голубчиков признается, что и в семье, и на работе указывать на ошибки и направлять коллег нужно спокойно и мягко.

— Выше человеческих отношений в жизни ничего нет, — уверенно заявляет глава проектного института. — Направлять близких и сотрудников нужно любя. Даже если человек не прав, ему стоит дать время, чтобы осознать, как и что можно исправить.

ДОСЬЕ

Александр Владимирович Голубчиков родился 13 февраля 1957 года в Чувашии. Имеет высшее образование, кандидат технических наук. Трудовую деятельность начал в должности инженера проектного института «Чувашгражданпроект». После окончания аспирантуры остается на преподавательской работе в Чувашском госуниверситете. С 1996 года работает главным инженером, заместителем, генеральным директором в различных строительных организациях города Москвы. С февраля 2007 года занимает различные должности в организациях московского Метростроя. С 30 декабря возглавляет ООО «Институт «Инжпроект». В строительной отрасли трудится 30 лет.