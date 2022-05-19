В России хотят основать единое молодежное движение, которое поможет воспитывать истинных патриотов

Участница Российского движения школьников Карина Васильева поучаствовала в фестивале «Большой школьный пикник». Девушка надеется вступить в новое молодежное движение, чтобы найти новых друзей и больше узнать об истории Отечества / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В четверг, 19 мая, в день 100-летия пионерского движения в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о создании единого движения детей и молодежи «Большая перемена».

Организация станет аналогом пионерского движения. Стать участником «Большой перемены» смогут дети от шести лет. Один из авторов проекта, глава Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала «Вечерней Москвы», что в тяжелый внешнеполитический период для страны создание такого проекта особенно важно.

— В это непростое время каждый из нас задается вопросом, почему некоторые люди, даже лидеры общественного мнения, поступают неправильно и ориентируется на ложные ценности. А потому что воспитывать и направлять в нужную сторону необходимо с детства. Наши предшественники это понимали. Это понимают и современные родители. Наша инициатива не ностальгия по прошлому, а необходимость, — рассказала Нина Останина.

По ее словам, когда законопроект вступит в силу, Министерство просвещения России создаст организацию, которая определит устав, продумает атрибутику движения.

— Закон не прописывает таких вещей, этим должны заниматься не депутаты, а сами дети, — добавила Нина Останина.

Помимо инициативы создания нового детского движения, День пионерии в столице отметили множеством мероприятий. Например, провели «Большой школьный пикник» — фестиваль, где молодежные организации представили свои проекты подросткам со всей страны. На фестивале прошла торжественная церемония гашения марки «100 лет Всероссийской пионерской организации», которая выйдет в почтовое обращение. Оттиск на каждом конверте с маркой сувенирным штемпелем с указанием даты — 19 мая 2022 года — поставили заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев и представители Российского движения школьников.

— Пионерская организация внесла огромный вклад в воспитание не одного поколения детей и подростков нашей страны, — отметил замминистра просвещения Александр Бугаев.

За церемонией наблюдала участница РДШ Карина Васильева.

— Моя мама рассказывала, что пионерское движение в свое время открыло для нее много возможностей — путевки в лагеря, новые знакомства. Поэтому я тоже хочу стать пионером. Я уверена, что смогу найти там что-то полезное для себя, — поделилась Карина.

Участники всероссийского проекта «Лига вожатых» тоже готовы стать частью нового объединения.

— Создание детской организации станет стимулом развития нашего проекта, ведь теперь вожатых в нашей стране наверняка понадобится больше. Мы готовы быть наставниками для каждого ребенка, который вступит в новое движение, — рассказала специалист всероссийского проекта «Лига вожатых» Анна Засеева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Куранина, председатель Московского отделения Российского движения школьников:

— Новая организация «Большая перемена» станет детско-молодежным движением. Это значит, что оно охватит еще больше людей разных возрастов, чем РДШ. В новое движение смогут вступить и дети, и подростки, и молодежь до 35 лет. Старшие участники «Большой перемены» смогут стать для ребят наставниками, помогать школьникам создавать новые проекты. Поэтому мы очень рады новому законопроекту и считаем, что Российское движение школьников может стать замечательной основой для его реализации.

ИСТОРИЯ

Всесоюзная пионерская организация была создана 19 мая 1922 года. Сначала движение называлось «Юные пионеры имени Спартака», а в 1924 году организации присвоили имя Владимира Ленина. В первый год работы пионерского движения в нем насчитывалось до 75 тысяч ребят. К 1970 году в организацию входило свыше 118 тысяч человек. В пионеры принимали ребят от 9 до 14 лет. Им прививали патриотизм, сознательное отношение к труду, учили помогать ближним.