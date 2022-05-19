Солдаты доказывают: и один в поле воин, коли по-русски скроен

Служащий саперного подразделения МВД ЛНР разминирует остатки боеприпаса в поселке Казачья Лопань Харьковской области / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято. В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Выстоял против восьмерых

Сержант Денис Шамалюк служит в мотострелковых войсках. Заступив в дозор по охране расположения своей батальонно-тактической группы, Денис заметил восьмерых украинских националистов, готовивших нападение на российских мотострелков. Сержант скрытно подобрался к противнику и забросал диверсантов гранатами. Оставшиеся в живых боевики сдались, когда Денис взял их на прицел автомата. Шамалюк отконвоировал пленных в расположение своего подразделения и передал контрразведчикам. Позднее на допросе националисты выдали место, где располагалась другая часть их отряда с бронетехникой. По этому месту российские военные нанесли авиаудар, противник был разгромлен.

Искусство корректировщика

Старший лейтенант Константин Столяров служит артиллерийским корректировщиком. В ходе наступления наших войск на позиции боевиков киевского режима Константин выдвинулся на передний край линии соприкосновения. Наблюдая за противником, он наводил и корректировал огонь батареи реактивных систем залпового огня.

Благодаря его расчетам и быстрой передаче данных для ведения огня батарея РСЗО смогла поразить несколько целей в обороне противника.

Националисты поняли, что за ними наблюдает арткорректировщик, и несколько раз обстреливали возможные позиции из минометов. Но Константин настолько хорошо замаскировался, что киевские боевики не смогли его обнаружить. В свою очередь Столяров засек расположение вражеской минометной батареи и навел на нее залп наших РСЗО. Было уничтожено три миномета и 12 неонацистов.

Подвиг медика

Сержант медицинской службы Дмитрий Насонов участвовал в оказании помощи и эвакуации раненых из только что освобожденного населенного пункта. Санитарная машина, в которой он сопровождал солдат в госпиталь, попала под минометный обстрел. Водитель и командир машины получили тяжелые ранения. Дмитрий Насонов оказал им первую помощь, а затем, сев за руль, быстро и аккуратно вывел машину из-под огня и доставил всех раненых в полевой госпиталь. Ни один российский солдат не погиб в дороге.

Старший лейтенант Константин Столяров, сержант Денис Шамалюк, сержант Дмитрий Насонов / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ:

— По показаниям пленных военнослужащих киевского режима, в Константиновке Донецкой Народной Республики под руководством западных кураторов готовится провокация по «бучинскому» сценарию. Боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан.