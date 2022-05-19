Водный патруль преследует нарушителей на гидроциклах

Слева направо: начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, начальник Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря и заммэра Москвы Максим Ликсутов на причале Северного речного вокзала во время передачи гидроциклов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

19 мая правительство Москвы передало Управлению на транспорте МВД России по ЦФО четыре современных гидроцикла. И также презентовало проект «Водный патруль».

Торжественная церемония передачи четырех гидроциклов Московской транспортной полиции состоялась на одном из причалов Северного речного вокзала.

— Транспортная безопасность — один из приоритетов работы правительства Москвы, исходя из огромного количества пассажиров на разных видах транспорта, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что с 2012 года по решению главы города действует программа, направленная на поддержку столичного Управления МВД России. В первую очередь, по словам Максима Ликсутова, город помогает полиции техникой и информационными ресурсами.

— Делаем все, чтобы координация работы правоохранительных органов и структур правительства Москвы в области транспортной безопасности была на самом высоком уровне, — подчеркнул заместитель мэра.

Московский транспорт, добавил он, один из самых безопасных в России и в мире. Этого удалось достичь благодаря тесной совместной работе.

— Передача водных мотоциклов — еще один шаг к тому, чтобы на реке перевозки были еще более безопасными, а в случае необходимости сотрудники полиции могли оперативно прийти на помощь, — сказал Максим Ликсутов.

В свою очередь начальник Главного управления на транспорте МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин отметил, что суда, передаваемые полиции, оборудованы по последнему слову техники.

— Это позволяет нам эффективнее бороться с транспортными нарушениями, в том числе и на воде, — отметил Олег Калинкин.

Управлять гидроциклами будут самые опытные сотрудники полиции. Перед тем как сесть за руль, они прошли специальное обучение. Командир патрульно-постовой службы Алексей Михайлов работает в транспортной полиции уже более 10 лет.

— Раньше мы патрулировали акваторию на катерах, но гидроциклы более быстрые — могут разгоняться до 100 километров в час, и более маневренные, — сказал он.

Всех патрульных оснастили и специальными гидрокостюмами — они комфортные и не пропускают влагу.

Обеспечивать безопасность помогает и система видеонаблюдения. В акватории Москвы-реки установлено почти 300 камер с обзором на наиболее популярные и проблемные участки.

В департаменте также сообщили, что в этом году Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запускает первый в истории города «Водный патруль». Катера зеленой расцветки займутся мониторингом акватории, фиксацией нарушений и нестандартными ситуациями, будут участвовать в патрулировании вместе со службами федеральных ведомств. Синие катера будут перемещать нарушителей на спецстоянки. Это коснется маломерных судов, водители которых находятся в нетрезвом состоянии или, например, ездят без необходимых документов.

Кроме того, ЦОДД отвечает за безопасную работу 44 причалов.

— Наши сотрудники будут следить за техсостоянием причалов, акваторией и формировать расписание для прогулочных маршрутов, — уточнили в ведомстве.

СПРАВККА

В этом году запущена новая электронная платформа для судовладельцев, которые хотят перевозить людей по Москве-реке. Создан прозрачный конкурентоспособный рынок прогулочных маршрутов. Пассажиров смогут возить только те перевозчики, которые выполнят все требования безопасности и заключат договор с городом по единым стандартам.