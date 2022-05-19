Ольга Ярославская: Детские дома пустеют все чаще

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В четверг, 19 мая, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, как россияне относятся к приемному родительству.

По ее словам, в последнее время есть положительная тенденция — за десятилетие снизилось количество малышей, находящихся в детских домах.

— Сейчас там находится шесть процентов мальчишек и девчонок, оставшихся без попечения родителей. Это около тысячи детей. Остальные 94 процента воспитываются в приемных семьях, — рассказала Ольга Ярославская. — Но опять-таки, общие ценности воспитания еще размыты. Мы должны распространять общие ценности, такие как воспитание любви у детей к родителям, старшим, ближним, к Родине. И тогда, возможно, семьи будут меньше распадаться.

От этого, по ее мнению, только выиграют дети, так как их будут воспитывать оба родителя.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве отметила, что в столице есть еще одна хорошая тенденция. Соседи стали внимательнее относиться к тем, кто живет рядом. Таким образом, выявляются семьи, в которых дети находятся в беде.

— Раньше люди не замечали, что творится у соседей через стенку, — отметила Ольга Ярославская. — Но в последнее время ко мне приходит много писем, в которых москвичи бьют тревогу. И не на пустом месте, а после того, когда сами предприняли какие-то шаги к урегулированию конфликтов. Это хорошо, что люди проявляют неравнодушие.

Еще Ольга Ярославская отметила, что важно, чтобы приемные семьи не останавливались только на одном приемном ребенке, если у них есть возможность воспитать больше детей.

Впрочем, по данным ВЦИОМа, почти 80 процентов супругов пока не готовы брать на воспитание детей. А еще более половины россиян придерживаются мнения, что воспитывать не своего ребенка сложнее. При этом лишь 38 процентов опрошенных считают, что у приемных детей может быть плохая наследственность.

ДОСЬЕ

Ольга Владимировна Ярославская работала директором Центра патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования Москвы. Секретарь Союза писателей Москвы, автор книг, стихов и эссе. С 2020 года занимает должность начальника Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних — уполномоченный по правам ребенка в Москве.