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Сделать все, чтобы дети общались на равных

Ольга Василевская
Общество
Сделать все, чтобы дети общались на равных
Фото: Pexels

Понять трагедию слабовидящего малыша можно, если подвергнуть себя небольшому испытанию.

Закройте глаза, а лучше завяжите их плотной повязкой и попробуйте сделать самые простые домашние дела. Сколько минут вы сможете находиться в этом состоянии — пять, десять? Выдержав полчаса, снимите повязку и... И вы увидите мир иным. Скорее всего, у вас забьется иначе и сердце.

Для малышей, которые видят плохо, уже много лет создает удивительные издания Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Это настоящие произведения искусства, выпуск которых возможен только при поддержке Издательской программы правительства и участию Департамента СМИ и рекламы. Каждый год семь тысяч слабовидящих детей получают полисенсорный комплект книг по благотворительной подписке.

Эти книги создаются по особым технологиям: в них используются только крупные иллюстрации, приподнятое тиснение по контуру изображений, многоуровневая аппликация, крупный шрифт. Яркие, солнечные сказки, истории, познавательная литература, преподнесенная таким образом, наполняют мир детей с проблемами зрения новыми красками, радостью и настоящим счастьем. Ну а еще к комплекту книг прилагается волшебный «Читающий карандаш» — специальное устройство, воспроизводящее звуковые файлы из чипов, вставленных в книгу.

Как ждут эти дети новых книг — не передать.

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