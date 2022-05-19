Узнать и полюбить Персимфанс

Музыкант Иван Бушуев во время выступления на концерте Персимфанс в постановке Петра Айду в «Школе драматического искусства» / Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Что за забавно звучащее слово, спросите вы? Без обид, но это значит, что вы несколько выпали из музыкальной жизни столицы. И залатать эту брешь нужно как можно скорее, что не сложно.

Слухи о том, что в Москве создан и активно репетирует некий необычный музыкальный коллектив, поползли по городу еще в 1921 году: «Говорят, какие-то безумцы играют без дирижера!» Звучало это странно, но было чистой правдой: скрипач Лев Цейтлин мечтал создать такой коллектив еще до революции. После того как известный музыкальный деятель Сергей Кусевицкий распустил коллектив, в котором скрипач играл в Петрограде, и «осколки разбитого вдребезги» в большинстве своем перебрались в Москву,

Цейтлин на время к позабытой идее вернулся. Время было удачным: затихала Гражданская война, НЭП слегка «отпустил поводья» — музыкальная жизнь начала потихоньку налаживаться, и даже инициатива и новаторство в этой области стали возможны.

Так, в 1921 году лучшие музыканты, в том числе работавшие в Большом театре, с воодушевлением откликнулись на призыв Цейтлина и в результате образовали оркестр, сплошь состоящий из суперпрофессионалов. Главное отличие этого коллектива от других было в том, что дирижера за пультом в его составе не предполагалось. Это было принципиально новое устройство оркестра, в котором все зависело исключительно от таланта и энергии каждого участника коллектива, но не воли дирижера, прежде бывшего непререкаемым авторитетом для каждого из музыкантов.

Сначала необычный оркестр не имел официального правового статуса, а потом оказался под крылом Моссовета. Первый его концерт состоялся 13 февраля 1922 года, и «прожил» оркестр 10 лет. История первого в истории академической музыки симфонического оркестра без дирижера, его долгий «сон», затянувшийся на десятилетия, а затем чудесное возрождение — вот о чем рассказывает необычная, очень искренняя и с великой любовью к оркестру написанная книга «Персимфанс», вышедшая к столетию уникального коллектива.

История оркестра, подкрепленная редкими фотографиями и архивными материалами, подробно излагаемая в статьях Петра Айду, Григория Кротенко, Константина Дудакова-Кашуро, и к тому же сопровождаемая графикой Ярослава Шварценштейна, — это гимн особой эстетике и философии творческого коллектива, чей альтернативный подход к исполнению крупных музыкальных симфонических полотен сегодня, возможно, востребован больше, чем когда-либо прежде. Читать, купить билет и слушать.