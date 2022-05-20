Школа леди и джентльменов открылась в столичном Центре сопровождаемого проживания

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Студенты Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» стали участниками проекта-преображения «Школа леди и джентльменов». На протяжении восьми недель молодые люди с особенностями развития будут посещать занятия и мастер-классы и приобретут новые компетенции и навыки, которые помогут им адаптироваться к жизни вне учреждения.

Проект проводится второй раз, и теперь не только девушки, но и юноши — студенты Центра сопровождаемого проживания — станут выпускниками Школы леди и джентльменов.

— В прошлом году в нашем проекте приняли участие десять девушек. В этом году к ним присоединились десять юношей. Таким образом, наш проект «Школа леди» стал Школой леди и джентльменов. Его главная задача — позитивные изменения для людей с ментальными особенностями, — говорит куратор проекта Евгений Иванов.

Учителями станут профессиональные педагоги, волонтёры и общественные деятели. Они обучат ребят светскому этикету и технике речи, дефиле, проведут уроки по стилю и составлению гардероба. В этом году добавились новые дисциплины: для девушек проведут уроки конной езды; молодые люди посетят войсковую часть и МЧС, где познакомятся с особенностями службы.

В день открытия участники проекта волновались. С самого утра студенты Центра готовились к мероприятию с максимальной ответственностью. Юноши надели строгие костюмы, девушки сделали макияж и предстали в дизайнерских платьях.

— Я уже участвовала в Школе леди и многому научилась. Очень ждала сегодняшнего дня, когда мы снова начнём обучение. Не знаю, что нас ждёт в этом году, но буду очень стараться стать прилежной ученицей, — поделилась Любовь, будущая ученица Школы.

Молодые люди, которые будут в отличие от девушек обучаться впервые, тоже с нетерпением ожидают начала занятий.

— Участие в этом проекте для меня — возможность проявить себя. Я смогу научиться чему-то новому, получить навыки, которые позволят мне жить самостоятельно. Кроме того, для меня это отличная возможность познакомиться с интересными людьми, с преподавателями, — делится Владимир, студент Центра сопровождаемого проживания.

Организаторы и педагоги прошлых лет отметили положительные изменения среди участниц проекта «Школы леди»: девушки стали более женственными, внимательными к себе, общительными.

— Сегодня выпускницы прошлого года с лёгкостью применяют полученные знания, ухаживают за собой, с удовольствием делают макияж, подбирают удачные наряды, которые подчёркивают фигуру. Они стали более женственными, открытыми, раскрепощёнными, — рассказывает Мария Лавриненко, организатор проекта «Школа леди и джентльменов».

Гости церемония открытия: дизайнеры, модельеры и наставники общались со своими будущими учениками как с добрыми друзьями и фотографировались на память. После торжественной церемонии с напутственной речью выступила директор Центра Ирина Шпитальская.

— Сегодня мы объявляем старт второго года обучения. К нашим замечательным девушкам присоединились джентльмены, и мы надеемся, что каждый из них внесёт свою изюминку в наш проект, и он станет более интересным, — заключила Шпитальская.

Проект-преображение «Школа леди» стартовал на базе Центра сопровождаемого проживания в сентябре 2021 года. Студентки с особенностями развития посещали различные занятия — от фитнеса и правил этикета до мастер-классов по правильному питанию. Проект помог девушкам почувствовать себя увереннее в обществе, дал возможность не только самим применять полученные знания на практике, но и помогать другим воспитанницам учреждения.