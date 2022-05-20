Как с выгодой купить гранит

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Чем примечателен такой материал, как гранит. Какие изделия могут быть выполнены из него. Трудно ли купить гранит с выгодой.

Среди добываемых горных пород гранит — одна из наиболее распространённых. Ресурс https://stonex.ru/ даёт возможность ознакомиться с разнообразной продукцией и купить гранит в необходимом количестве.

Особенности гранита

Гранит является полиминеральной горной породой, в составе которой находятся полевой шпат (именно он определяет итоговый цвет материала) и кварц. Материал имеет множество достоинств: прочность, стойкость к неблагоприятным средам, экологичность, множество фактур, разнообразная цветовая палитра и т. д., поэтому купить гранит на сайте https://stonex.ru/ — значит, приобрести камень с прекрасными свойствами для строительных целей.

За счёт своих свойств гранит находит широкое применение в строительной области. Налаженная механическая обработка материала позволяет его использовать в отделке помещений изнутри или снаружи. Материал может служить десятки лет, чему способствует высокая механическая прочность и долгий срок эксплуатации. Следовательно, отделку можно выполнить один раз на долгий срок.

Повредить гранит сложно — он устойчив к щелочным средам и механическим воздействиям, не выцветает от солнечного света. Даже в составе бетонных смесей гранитный гравий — один из наиболее выгодных заполняющих материалов в соотношении цена-качество.

Впрочем, гранит — это не только бордюры, плиты, брусчатка. Из этого камня могут выполняться декоративные элементы, посуда, поделки. Популярностью пользуются гранитные столешницы для рабочих, кухонных поверхностей. Высокая декоративная привлекательность материала может сформировать как однотонный профиль изделия, так и поверхность с натуральным рисунком. Многое будет зависеть от нюансов обработки, полировки материала.

Следует заметить, что натуральный гранит всегда дорог. Это связано со многими факторами — от добычи до окончательной обработки материала, сложности изделия, а уже затем «включаются» наценки посредника, доставки. Определить подлинность материала можно согласно нескольким критериям:

Гранит — довольно тяжёлый материал, даже небольшое изделие будет довольно увесистым. Кроме того, камень достаточно холоден на ощупь. Цвет: гранит имеет оттенки от серого или коричневого до бежевого с различными вкраплениями, зёрна неправильной формы будут включены в его состав. Натуральный камень после обработки не должен иметь трещин, сколов, царапин. Если смочить поверхность материала, то повреждённые участки будут видны отчётливо. При наличии сколотых участков и тем более трещин изделие лучше не приобретать.

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