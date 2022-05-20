«Вечерняя Москва» сохраняет традиции

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В парке «Пойма реки Городни» прошел ежегодный субботник «Вечерней Москвы», в котором приняли участие не только корреспонденты, но и представители редакционной коллегии и дирекции газеты.

Природа решила порадовать: в отличии от дождливого начала недели, пятничное утро встречало посетителей парка ярким солнцем и безоблачным небом. В такую погоду без дела стоять не хочется, поэтому работа кипит — из вод Городни уже достают сломанные ветки и бытовые отходы. Пластиковые стаканчики, осколки бутылок, полиэтиленовая упаковка… Несмотря на разнообразие мусора, его немного — назвать «свалкой» берег язык не поворачивается.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Решаю не терять времени зря, и натягиваю перчатки. Грабли в руки — и вперед, на помощь коллегам! Основные силы брошены на особо запущенный участок земли у самой воды: окруженный деревьями, он обильно усыпан прошлогодней листвой и ветвями, сорванными весенними грозами с деревьев. Встречаются и выцветшие банки из-под газировки, брошенные прохожими еще в снег.

Наконец-то уборка на этом участка закончена, и мы двигаемся глубже в парк. На краю рощицы из тонких, совсем молодых деревьев, находим заболоченный участок, заполненный поваленными стволами. Здесь работа идет уже тяжелее: липкая земля выскальзывает из-под ног, вода то и дело предательски подбирается к сапогам, да и переплетенные деревья не сдаются без боя, хватаясь обрубками ветвей за илистое дно.

Но, постепенно у дороги вырастает целая поленница из сырой древесины. Весь мусор, собранный в мешки, так же, как и вытащенные из поймы поленья и стволы, соберут и утилизируют с помощью специальной техники уже сотрудники парка.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Естественно, не остался в стороне и главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов вместе с генеральным директором Георгием Рудницким. Роль праздных наблюдателей их, разумеется, не устроила, и они приняли участие в очищении Городни вместе со всеми сотрудниками редакции. Как отметил Александр Куприянов, субботник — это одна из традиций, которая продолжает жить в газете с почти вековой историей, и сплачивает коллектив.

— Через год мы будем праздновать столетие «Вечерней Москвы», — сказал он. — А любая газета сильна традициями, это ее основа, сама история издания. И наш коллектив всегда славился проводимыми субботниками. Когда в 2011 году мы перезапускали газету, то решили возродить эту славную традицию. И вот, с 2014 года мы начали заниматься сперва речкой Шмелевкой, затем перешли на территорию музея-заповедника «Коломенское», а в этом году выбрали речку Городня.

Сама цель — не просто для вида поскрести граблями, а действительно сделать что-нибудь полезное, облагородить для жителей города место для прогулок и отдыха. Шмелевка уже стала местом притяжения, но начали заниматься ей именно мы. К тому же, надо понимать специфику нашей профессии: репортажи, выезды, упорная работа, пандемия с переходом на удаленную работу...

Люди месяцами могут не видеть друг друга — а здесь у них есть возможность встретиться и сделать хорошее дело.