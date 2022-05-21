Диетолог Соломатина рассказала, людям с какими заболеваниями опасно пить чай

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Международный день чая отмечают 21 мая. Этот напиток считается одним из самых популярных в мире. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», людям с какими заболеваниями лучше проявить в его употреблении осторожность.

— Есть плюсы и в зеленом, и в черном чае. Каждый может выбрать тот, что нравится больше. Однако лучше отдать предпочтение зеленому чаю, он полезнее. Там содержится больше катехинов и хлорогеновой кислоты. Я не рекомендую пить крепкий чай людям с заболеваниями нервной системы, так как он вызывает чрезмерную возбудимость. Физиологически это проявляется выбросом гормонов стресса надпочечниками, и они могут повышать давление. У человека проявляется приспособительная реакция на стресс: либо убежать, либо дать отпор. Для этого нужно большее поступление крови в мозг, сосуды сужаются, давление повышается и сердце начинает биться учащенно, чтобы увеличить поступление кислорода, — рассказала эксперт.

Соломатина предупредила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно пить чай, но необходимо знать меру и соблюдать определенные правила. Несмотря на то что напиток полезен, он может навредить при некоторых обстоятельствах.

— Людям с высоким давлением можно пить чай, когда нет кризисных значений. Он будет даже полезен, так как тренирует организм наравне с физическими нагрузками. Но не нужно это делать в моменты обострения. Если человек привык пить много чая, то у него выделяются другие вещества, например, аденозин, и он его, наоборот, чай успокаивает. Так что чаеманы могут пить листовой напиток для успокоения нервной системы, — заверила диетолог.

Эксперт также рассказала, что у здоровых людей адекватное потребление чая уменьшает риск развития атеросклероза и оказывает противомикробное действие на стенки желудка. Тем не менее в напитке содержится много дубильных и органических кислот, которые принесут вред при гастрите и язве желудке.

Соломина рассказала, что главное правило полезного чаепития — это мера. Все виды этого напитка содержат много полезных веществ, главное — его правильно выбрать.

— Я рекомендую пить не более четырех чашек в день. Нельзя сказать, что какой-то определенный вид чая самый полезный. Главное — выбрать качественный продукт. Не экономьте. Чай должен расти в благоприятных условиях, иначе есть риск содержания в листьях солей тяжелых металлов и кусочков пластика. Выбирайте надежного производителя, который отвечает всем требованиям безопасности и экологичности. Обязательно узнайте, прошел ли продукт нужные исследования, — отметила диетолог.

Соломатина также подчеркнула, что самый вредный вид — это пакетированный чай. По ее мнению, лучше остановить свой выбор на листовом.

— В пакетики добавляют чайный мусор, остатки чайного производства. Он быстро заваривается из-за измельчения. Советую не увлекаться пакетированным чаем, — пояснила диетолог.

Кроме того, напиток нужно заварить правильно, чтобы получить из него максимальную пользу. Зеленый чай до семи раз, а черный — один, добавила собеседница «ВМ».