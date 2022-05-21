Марафон тебя проверит: сразу несколько спортивных событий пройдут в эти выходные в Москве

Участница Московского полумарафона в Лужниках Светлана Кизявка бежала под номером 9222 / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В эти выходные в столице пройдут грандиозные спортивные события — Московский велофестиваль, велогонка «Садовое кольцо» и полумарафон «ЗаБег.РФ». «Вечерняя Москва» рассказывает, как подготовиться к этим мероприятиям и что ждет участников.

«ЗаБег.РФ» считается самым масштабным полумарафоном страны. В Москве он пройдет 22 мая. Пока участники активно тренируются, специалисты утверждают: для подготовки к мероприятию мало позаниматься несколько дней. Чтобы быть в более-менее приличной форме перед забегом, нужно упражняться как минимум 3–6 месяцев. Бегунам предстоит преодолеть четыре дистанции на выбор. Для юниоров это 1 километр, для новичков — 5 километров, для любителей — 10 километров, а профи пробегут 21,1 километра.

— Маршрут начнется с Красной площади, побежим по набережным, — отметила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.

Среди тех, кто бегает давно и на результат, есть также руководители структур и ведомств. Например, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Он отмечает растущую популярность таких мероприятий: — Важную роль в развитии бегового сообщества столицы играет создание в городе спортивной инфраструктуры.

Щитов напоминает, что заниматься в холода можно в новых легкоатлетических манежах, а в теплое время года лучше пойти в парк на пробежку по обустроенным дорожкам.

У велосипедистов на этой неделе тоже два больших события. В субботу состоится Московский велофестиваль. Также 21 мая стартует гонка «Садовое кольцо».

— Велосипед — это, наверное, лучшая альтернатива автомобилю, — уверен глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. — В Москве стало комфортнее передвигаться на двухколесном транспорте.

Некоторые участники такого заезда предпочитают показать себя во всей красе — надеть яркий и необычный наряд. Велосипедист Александр Толмачев отмечает, что здесь важно выбрать такой костюм, который не помешает крутить педали.

— Тут не нужен суперрезультат, важно на таких фестивалях получать удовольствие, — считает москвич.