Детям тоже нужен отдых: куда отправить ребенка на летние каникулы

Столичный школьник Алексей Шариков отправляется в лагерь «Орленок» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Этим летом отправить ребенка в оздоровительные лагеря планирует каждый девятый участник опроса, который накануне провел один из популярных сервисов по поиску работы. «Вечерняя Москва» собрала варианты детского отдыха.

О повышенном спросе на оздоровительные лагеря говорят и в Мосгортуре. Во многом это связано с федеральной программой детского кешбэка. Родителям, которые воспользуются предложением по 31 августа, вернется до 50 процентов от стоимости путевки. Выбрать подходящий детский лагерь, в том числе по программе кешбэка, можно на сайте mosgortur.ru.

Восстановить силы ребенка после напряженного учебного года поможет морской климат. Так, в детском лагере «Криница» на берегу Черного моря есть оздоровительный бассейн с подогревом, горками и подводным массажем, соляная пещера и зал лечебной физкультуры. На территории также оборудована универсальная спортивная площадка. Кроме того, в досуговом центре работает кинотеатр, а по вечерам проходят дискотеки. Сейчас можно приобрести путевки на вторую смену, которая стартует 27 июня. Стоимость до вычета кешбэка составляет 82 435 рублей. В э т у сумму уже входит проезд, проживание и полноценное питание.

В пределах 63 тысяч рублей, без учета льготной программы, стоит путевка в детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» в Анапе. На территории здравницы растут редкие виды деревьев и кустарников. Красивый парк, песчаный пляж, компьютерный класс и многое другое есть и в крымской «Жемчужине». Правда, отдых там стоит в пределах 88 тысяч рублей.

— Москвичи любят морские лагеря и традиционно выбирают путевки на российский юг, — рассказали в пресс-службе Мосгортура. — Однако из-за проблем с логистикой они стали обращать больше внимания и на те лагеря, куда легко добраться на электричке, автобусе или машине. Это Подмосковье и области Центральной России, граничащие с Москвой. Из-за повышенного спроса цены на путевки в этих регионах выросли. Сейчас средняя стоимость держится на уровне 55–60 тысяч рублей.

Детские лагеря могут быть как оздоровительными, так и тематическими. Московских школьников, которым нравятся технические науки, приглашают на инженерные каникулы в Калужскую область. Детский технопарк «Инжинириум» МГТУ имени Баумана организует профильный лагерь на территории санатория «Воробьево». В Московской области на базе отдыха «Красная гвоздика» и детского лагеря «Орленок» проводят смены для творческих ребят.

Провести лето с пользой можно будет и в Москве. Так, на ВДНХ 1 июня заработает роболагерь «КулибинПро». Помимо научной и творческой программы, ребят ждут прогулки, игры и экскурсии. Стоимость от 22 400 до 36 000 рублей, в зависимости от количества дней, которые ребенок проведет в городском лагере.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Роспотребнадзор снял основные ограничения для детских лагерей, введенные из-за коронавируса. Теперь их можно заполнять на 100 процентов. На открытом воздухе вновь будут проходить массовые мероприятия. Кроме того, детей можно будет вывозить на экскурсии за пределы лагеря.

Вожатые Ильдар Титков и Анна Деткова изучают карту России / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Доверяй, но в реестре проверяй

Организация качественного и безопасного отдыха детей стоит недешево. Поэтому слишком низкие цены на лагерь должны стать сигналом для родителей, что здесь что-то не так.

Проверить ту или иную базу отдыха или лагерь можно самостоятельно. Для этого специалисты Мосгортура в рамках акции «Безопасное лето» собрали всю необходимую информацию на официальном сайте bezopasnoeleto.ru.

— Здесь мы объясняем, что такое реестры лагерей, на что обратить внимание при подписании договора и как проверить данные об организаторе отдыха в открытых источниках, — уточнили в Мосгортуре.

К сожалению, попасться на удочку мошенников несложно. Так, в прошлом году на Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь, в котором отдыхали 34 ребенка из Москвы. Ребята жили в спартанских условиях, некоторые из них даже спали на полу. Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, в Мосгортуре советуют внимательно читать договор перед подписанием.

— Не стоит доверять лагерю, если вы видите, что ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора несет только заказчик услуги, то есть родитель, — пояснили в пресс-службе учреждения. — Также должен вызвать подозрения договор, в котором не указана сумма оплаты или нет подробного описания услуги ни в основном тексте, ни в приложении к нему.

Специалисты предупреждают: благотворительность, организация культурно-досуговых мероприятий или оказание образовательных услуг не могут быть предметом договора, по которому дети поедут в лагерь. Также родители должны обратить внимание, чтобы адрес местонахождения ребенка в период отдыха совпадал с адресом организации, указанным в официальном реестре лагерей.

Полный список таких организаций размещен на сайте Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения: fcdtk.ru. Кроме того, в договоре должна быть прописана продолжительность пребывания ребенка на базе отдыха. При этом дни в дороге не считаются днями отдыха.

Мосгортур напоминает: организаторы детского отдыха — юридические лица, поэтому информацию о деятельности добросовестного лагеря, туроператора или турагента можно найти в общедоступных источниках. Так, с помощью Единого реестра проверок можно найти сведения о всех проверках, которые проходили в предполагаемом месте отдыха ребенка.