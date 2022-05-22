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Названы пять главных мужчин-бабников по знаку зодиака

Дарья Муромская
Общество
Названы пять главных мужчин-бабников по знаку зодиака
Кадр из фильма «Области тьмы»

Астрологи уверены, что знак зодиака, под которым родился человек, определяет его судьбу, характер и личную жизнь. Какие представители зодиакального круга отличаются повышенным интересом к противоположному полу и по своей натуре являются бабниками в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Близнецы

Близнецы мгновенно ищут новую пассию, если не получают внимания от своей избранницы или текущего объекта симпатии. Они не будут тратить ни секунды на ожидания и готовы сразу переключиться на новую женщину. Близнецы могут быть очень нерешительны и всегда хотят быть открытыми для как можно большего количества вариантов, даже если создают видимость преданности одной единственной.

Лев

Львы всегда хотят быть в центре внимания. И если их избранница не способствует этому, то они быстро оправляются к другим женщинам, которые помогут им почувствовать себя особенными. Они не остановятся на измене с одним человеком, а будут продолжать охотиться и за другими.

Рыбы

Любовным похождениям Рыб не мешают даже постоянные партнерши. Они могут не изменять физически, но будут отправлять кокетливые текстовые сообщения и видео многим девушкам, помимо своей избранницы. Они знают, что склонны к изменам, но никогда не признаются в этом. Они делают это ради удовольствия, возбуждения и спонтанности.

Скорпион

Скорпионы известны как самый сексуальный знак зодиака, и можно с уверенностью сказать, что они занимают первое место по частоте любовных похождений. Однако это не значит, что они лягут в постель с кем попало. Скорпионы часто очень избирательны и имеют высокие стандарты, к тому же это относится только к одиноким Скорпионам, ведь в отношениях они способны на настоящую верность и преданность.

Овен

Управляемые Марсом, планетой действий и сексуальности, Овны часто думают о противоположном поле. Либидо и сексуальное влечение Овна довольно высоки, потому что это очень страстный и импульсивный знак. Секс для них так же естественен, как дыхание. Однако это нередко противоречит любовной верности, и большинству Овнов необходимо как следует «нагуляться», чтобы в зрелом возрасте наконец остепениться и остановиться на объятиях одной женщины.

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