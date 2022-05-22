Доктор Мясников назвал восемь правил здорового питания

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Александра Мясникова — известного телеведущего и эксперта в области медицины — многие знают по программам «Доктор Мясников» и «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Главный телевизионный врач страны рассказал, какие ошибки мы чаще всего совершаем в питании, что в свою очередь приводит к увеличению веса. Всего восемь правил помогут вам навсегда забыть о переедании и выработать полезные пищевые привычки.

1. Тщательно пережевывайте пищу!

Когда мы жуем, в полости рта мы начинаем формировать пищевой комок. И чем больше измельчаем пищу, тем больше пропитываем ее слюной, в которой очень много ферментов. Именно они влияют на переваривание пищи и усвоение полезных веществ. То есть еда лучше усвоится.

2. Не пропускайте завтрак!

Завтрак — это будильник для организма, запускающий гормональные процессы, циркадные ритмы.

3. В рационе должны присутствовать овощи и фрукты!

Овощной салат надо регулярно есть, чтобы нормально работал желудок. И вообще в нем одна польза!

4. Учитывайте калорийность растительного масла!

В 100 граммах растительного масла почти 1000 ккал. И не забывайте, что омега-6, содержащаяся в растительном масле, может способствовать усилению воспалительных процессов. Этот продукт надо употреблять в умеренных количествах.

5. Избегайте слишком горячей или холодной пищи!

Еда не должна раздражать желудочно-кишечный тракт! Холод провоцирует спазм пищевода. А очень горячая пища — фактор риска для развития рака!

6. Не солите пищу в процессе приготовления!

В продуктах уже содержится необходимое количество соли. Лучше добавить немного черного перца и сок лимона.

7. Готовьте каждый день!

Старайтесь не закупать продукты впрок. Берите только то, что планируете приготовить сегодня.

8. Не ешьте полуфабрикаты!

В них много жиров, трансжиров, соли, сахара, калорий и т.д. После приема пищи полчаса никаких физических упражнений!