Зоолог рассказал, как защититься от укуса змеи

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В мае у змей начинается брачный период. «Вечерняя Москва» рассказывает, какие из них водятся в столичном регионе и как вести себя при встрече с ними.

В Москве можно встретить как обыкновенного безобидного ужа, так и ядовитую гадюку. Обе эти змеи занесены в Красную книгу столицы.

Встретить ужей можно почти на всех городских природных территориях. В 2022 году специалисты Мосприроды уже видели их в Матвеевском лесу, заказниках «Долина реки Сходни в Куркино», «Долгие пруды». Также была обнаружена новая точка их обитания — в природном заказнике «Долина реки Сетунь», Троекуровском лесу. Ранее ужей фиксировали более чем на 15 природных территориях.

— А вот гадюк уже давно не наблюдали — вероятно, их просто распугали, ибо они боятся человека гораздо больше, чем наоборот. Практически ни одна змея не будет первой атаковать человека. В большинстве случаев она постарается просто уползти подальше, — отмечают в Мосприроде.

Тем не менее при встрече с любой змеей нужно соблюдать ряд правил. Не нужно к ней приближаться и тем более трогать. Если вы обнаружили змею в непосредственной близости, нельзя ее пугать и делать резких движений.

При прогулках на природе необходимо внимательно смотреть под ноги. Собирая грибы, не нужно шарить руками под листвой, потому что вы можете случайно потревожить змею.

Зоолог, ветеринар Евгений Рыбалтовский объясняет, что у гадюк, к примеру, нет слуха в привычном понимании слова. Они «слышат» колебания земли. Потому, почувствовав что-то неладное, змея постарается уползти подальше. Но если все же гадюка укусила вас (вероятность этого крайне мала), ни в коем случае нельзя накладывать жгут.

— При его наложении мы прекращаем распространение яда по организму. Таким образом, в конечности, перетянутой жгутом, происходит концентрированное действие яда. Исходом может стать ее ампутация, — говорит Евгений Рыбалтовский.

При укусе, если действовать незамедлительно, можно высосать из раны большую часть яда. Так снизится токсическое воздействие на организм. Затем следует наложить повязку и обратиться к врачу.

Если змею обнаружили не в лесу, а во дворе или в помещении, необходимо позвонить на общегородскую горячую линию 8 (495) 777-77-77.

КАК ИХ РАЗЛИЧАТЬ

Уж — темного цвета, по бокам головы обычно есть ярко-желтые пятна. Голова овальная, длина — до 1,5 метра. Гадюка длиной около 70 сантиметров, тело короткое и плотное. Вдоль спины может быть зигзагообразный рисунок из ромбов.