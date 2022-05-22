Протянул мне робко ты запрещенные цветы: законна ли торговля ландышами на улицах столицы

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В столице стали появляться торговцы ландышами. Продавцы предлагают купить первоцветы прямо на улицах. Корреспондент «Вечерней Москвы» разбирался, законна ли такая продажа.

Торговцы предлагают маленькие букетики возле светофоров в центре города: на пересечении Тверского бульвара и Тверской улицы. Проходя мимо стоящих авто, они заискивающе заглядывают в каждое и назойливо предлагают ландыши. Спросом первоцветы пользуются, но небольшим: за десять минут — три покупки.

Натуралист Александр Хабургаев отмечает, что торговля первоцветами незаконна.

— Этот ландыш называется майский, — поясняет эксперт. — Он достаточно широко распространен, но вписан в Красную книгу Москвы, Подмосковья, Ленинградской области. Уже из этого майского ландыша вывели различные декоративные сорта. Однако садовые ландыши на улицах не продают: их не разводят в таких количествах. Так что на улицах мы видим именно нелегальную торговлю краснокнижными растениями.

По словам председателя столичной Коллегии адвокатов Тимура Чанышева, такая деятельность карается законом.

— Статьей 8.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. Физическим лицам грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностным — 40 тысяч рублей, а юридическим — 300 тысяч рублей. За покупку первоцветов никакого наказания не полагается. Но в последнее время есть тенденция к уменьшению нелегальной торговли — люди стали бережнее относиться к природе, да и ассортимент в цветочных магазинах позволяет сделать выбор, не прибегая к услугам черного рынка.