В центрах московского долголетия наградили первых призеров конкурса «Лидер клуба — 2022»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Яркие, уникальные и неповторимые лидеры самоорганизованных клубов центров московского долголетия собрались на награждении общегородского конкурса «Лидер клуба — 2022». Несмотря на то, что соревнование стартовало совсем недавно, конкурсанты уже добились первых результатов и стали призерами «драгоценных» уровней: бронзового, серебряного и золотого. В конкурсе состязаются 535 участников из всех ЦМД.

Чтобы посоревноваться и получить призы, нужно лишь заниматься любимым хобби в любом из действующих центров московского долголетия. Этот конкурс для активных участников, которые любят свое дело, готовы делиться мастерством и вдохновлять других. Все лидеры клубов — уже победители, ведь необходимо выполнить всего несколько конкурсных заданий, чтобы набрать минимальное количество баллов для получения бронзового уровня.

Организатором конкурса выступило ГБУ «Московские социальные центры». Команда подготовила для лидеров интересную программу. Конкурсантам предложено выполнить задания, охватывающие все сферы деятельности самоорганизованных клубов.

Лидеры, достигшие бронзового уровня, получат ЗОЖ-подарки — антистресс. Призеров серебряного уровня наградят стильными и удобными термостаканами. А те, кто перешагнет порог золотого уровня, получат незаменимый гаджет всех активистов, ведущих здоровый образ жизни — фитнес-браслет. Лучшие лидеры станут участниками летнего фестиваля, а также смогут побороться за главный приз — прогулку на теплоходе по Москва-реке.

Участники уже в полной мере смогли проявить сильные качества. Благодаря посещению клубных занятий в центрах в рамках конкурса, активисты познакомились друг с другом и с новой для себя деятельностью. Так, например, музыканты открыли в себе талант к рукоделию, а лидеры кулинарных клубов увлеклись спортом.

Немаловажной частью конкурса стало участие в общегородских мероприятиях, организованных центрами московского долголетия. К примеру, весенний флешмоб «Майская зарядка» собрал активистов всех клубных центров, а лидеры-участники конкурса с удовольствием возглавили свои ЗОЖ-команды на утренней гимнастике.

Многим понравились задания с рассказом о себе и своем клубе в сети интернет. Некоторые конкурсанты ранее не были пользователями соцсетей, но сейчас они с радостью делятся историями в медиапространстве.

Участники конкурса — это не просто активисты, которые создали и возглавляют клубы различной направленности в центрах московского долголетия. Это талантливые жители столицы, которые делятся мастерством и вдохновляют окружающих. В конкурсе уже принимают участие более 500 человек, некоторые из которых стали призерами бронзового и серебряного уровней, а кто-то даже достиг золотого!

Чтобы отметить такую невероятную активность участников конкурса, было проведено промежуточное награждение. На базе ЦМД «Таганский» для лидеров организовали насыщенную программу: сначала для гостей провели экскурсию по центру. Затем приглашенный гость краевед Евгения Никуличева рассказала интересные истории о Таганском районе. А после началось награждение: конкурсанты получили заслуженное признание, овации и, конечно, полезные призы.

— Я очень благодарна, что у меня есть возможность принимать участие в таком масштабном мероприятии, — поделилась призер золотого уровня Мария Винокурова. — Мой клуб «Муза» каждую неделю собирает тех, кто неравнодушен к настоящему искусству. Встречаемся онлайн и читаем стихи и произведения классиков. Благодаря конкурсу, мы стали чаще проводить встречи, к нам присоединяются новые участники, что не может не радовать. Помимо того, что моя стихия — творчество, я также веду активный здоровый образ жизни. «Лидер клуба» стал для меня отличной возможностью показать себя, свои увлечения и хобби. А делать это в компании таких же ярких и заряженных участников вдвойне интереснее!

Напоминаем, что конкурс «Лидер клуба-2022» стартовал в марте и продлится до июля. Если вы еще не успели подать заявку, то можете сделать это сейчас на сайте конкурса.