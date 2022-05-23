Российские военные спасают раненых товарищей и отражают огонь противника

Российские артиллеристы Восточного военного округа уничтожают технику врага с помощью реактивной системы залпового огня «Град» / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Реакция десантника

Старший сержант Александр Антипьев / Фото: Минобороны РФ

Старший сержант и заместитель командира взвода Александр Антипьев служит в десантных войсках. Он участвовал в марше колонны бронетехники при смене позиций. На одном из ответвлений дороги Антипьев заметил группу украинских националистов, готовивших засаду. Враги представляли серьезную опасность: насчитывалось до 30 боевиков с гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами и крупнокалиберными пулеметами. Александр мгновенно сориентировался в обстановке и открыл огонь из курсового пулемета своей боевой машины. С первых выстрелов десантник не оставил врагу шансов. Ведя перекрестный огонь, он заставил их сбежать с поля боя.

Превозмогая боль

Майор Артем Хлыновский / Фото: Минобороны РФ

Майор Артем Хлыновский вместе с инженерно-саперным батальоном участвовал в наведении переправы через одну из рек в ходе наступления наших войск. Противник вел минометный обстрел, пытаясь сорвать переход. Когда командир инженерного батальона был тяжело ранен, Хлыновский вынес его из опасной зоны и оказал первую медицинскую помощь. Затем майор вернулся к переправе и принял командование батальоном. Умело руководя инженерами, Артем добился быстрого наведения понтонного сооружения. В это время около него взорвалась мина, и Хлыновский был ранен. Еще одно взрывное устройство повредило секцию уже наведенного моста. Хлыновский, несмотря на ранение, продолжил командовать инженерами до полной починки переправы.

Отбили ночную атаку

Младший сержант Максим Бервинов / Фото: Минобороны РФ

Младший сержант Максим Бервинов, участвуя в патрулировании местности, лично задержал пять националистов, которые под видом гражданских людей собирали сведения о позициях наших войск. А уже через несколько дней Максим вместе с товарищами отразил ночную атаку диверсионной группы, состоящей из 25 киевских боевиков. Главный удар врага пришелся на позиции мотострелкового отделения, которым командовал Максим. Грамотно организовав огневое взаимодействие своих бойцов, Бервинов добился победы: часть боевиков была взята в плен. Остальные разбежались, бросив своих раненых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России:

— В Николаевке Луганской Народной Республики киевским режимом проведена провокация для дискредитации Вооруженных сил России. Киевские боевики обстреляли артиллерией жилые дома, а репортеры американской газеты и украинских СМИ провели съемку ударов как совершенных якобы российскими подразделениями.