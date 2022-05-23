Фестиваль ретроавтомобилей прошел на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва»

Участник выставки ретроавтомобилей Алексей Кожаринов с моделью «Москвича» в руках. Позади стоит любимая машина Алексея, которую он перекрасил в ярко-желтый цвет / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В субботу на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис «Москва» устроили праздник для любителей автомобильной марки «Москвич».

Среди участников фестиваля все громче звучит уверенность — известный столичный бренд возродится. А пока можно наслаждаться его славной историей.

«Москвичей» здесь собралось более полутора сотен — от экспериментальных и редких до спортивных и серийных машин всех поколений. Несмотря на почтенный возраст, а ведь некоторым моделям далеко за 70, выглядят они вполне современно. Блестящие кузова натерты полиролью и сверкают на солнце. В их бликах видна знаменитая эмблема, ставшая знаковой для многих любителей езды на автомобиле.

Есть и более поздние образцы. И к ним относятся максимально почтительно. Житель столицы Алексей Кожаринов представил свой желтенький «Москвич» с черной крышей.

— Из бледно-желтого сделал его ярким, — рассказывает он о своей машине. — Приобрел его шесть лет назад. На реконструкцию ушло время, но мне помогли друзья.

Его увлечению скоро 30 лет — с десятилетнего возраста Алексей влюбился в машины. Помогал ему с хобби дедушка, который в 1996 году приобрел белый «Москвич-2141». На последней странице инструкции был изображен весь модельный ряд. Мальчик загорелся купить в будущем 407-й и 412-й «Москвичи», особенно после просмотра фильма «Гонщики». Итог детских «мечтаний» — две машины, на которых семья Кожариновых любит путешествовать.

В любви к «Москвичам» 412-й модели признается и Павел Потемкин. Свою машину купил в Твери в 2018 году, тщательно подбирал для восстановления аутентичные детали. Плюсом было то, что автомобилем владела одна семья.

— Машину любили, восстанавливать много не пришлось, хотя машине уже 47 лет, — говорит он. — Эта модель стала нашим верным другом в путешествиях по России — от Москвы до Твери, Рязани и Санкт-Петербурга.

Крупный коллекционер — Станислав Цыбульский. Практически половина спасенных «Москвичей» на выставке — его рук дело. И работа продолжается.

— Замечательные авто! — уверен он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва»:

— В этом году исполняется 75 лет с момента, когда первые «Москвичи» сошли с конвейера столичного завода. За время своего существования выпущено более пяти миллионов автомобилей этой марки. На протяжении нескольких лет особая экономическая зона является площадкой для проведения фестиваля ретроавтомобилей. Этот год, знаковый для возрождения «Москвича», не стал исключением.