Победитель «Полярного диктанта» отправится покорять Северный полюс на атомном ледоколе

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В эти выходные в «Парке Яуза» прошел «Полярный диктант» — финальный этап образовательно-краеведческого проекта «Юный полярник».

Диктант прошел 21 мая, в День полярника. В этот день в 1937 году советский летчик Михаил Водопьянов во время первой высокоширотной советской экспедиции «Север» впервые в мире совершил посадку на лед на самолете АНТ-6.

Проект «Юный полярник» стартовал в 2021 году по инициативе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

— С декабря московские школьники принимали участие в лекциях и выполняли творческие домашние задания. Каждый смог проявить себя, показать свои знания, навыки, способности, — отметил Алексей Шапошников.

Лекции, посвященные Арктике, детям читал старший научный сотрудник географического факультета МГУ Федор Романенко.

— Дети не просто воспринимают информацию, но еще и анализируют ее, задают такие глубокие вопросы, что мне порой нужно собраться с мыслями для ответа, — сказал Федор Романенко.

Проект «Юный полярник» пока что проводится в пилотном режиме для учащихся 5–6-х и 7–8-х классов трех образовательных комплексов Северо-Восточного округа.

«Полярный диктант» — это финальный этап пилотного проекта. Более 300 ребят выполнили тестовое задание на знание истории покорения Северного полюса и информации о выдающихся первооткрывателях.

— Честно говоря, не ожидали, что проект получит такой большой резонанс. Огромное количество ребят проявили к нему интерес, поэтому все материалы были выложены в открытом доступе в Московской электронной школе. Но самое главное, мы договорились, что в следующем году будем делать этот проект общегородским, — сообщил заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Илья Новокрещенов.

Все, кто писал «Полярный диктант», получат сертификаты об участии, а победителям вручат дипломы. Имена 29 победителей назовут 27 мая на торжественном награждении в Мосгордуме. 14 ребят поедут на ледокол «Ленин» в Мурманск, другие 14 — на ледокол «Красин» в Санкт-Петербург. А главный победитель в возрастной категории «7–8-е классы» отправится на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы».