Здания бывшего института выведут из эксплуатации

Руководитель группы по подготовке и сопровождению работ по выводу из эксплуатации объектов Михаил Легков около корпуса, где проводились ядерные исследования / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столичном филиале предприятия «Радон», управляющего объектами ядерного наследия, готовятся вывести из эксплуатации комплекс зданий и сооружений, где раньше разрабатывали технологии ядерно-топливного цикла.

На территории, огороженной высоким забором, стоят кирпичные здания. На первый взгляд — самые обыкновенные постройки. Разве что в окна вставлены не простые прозрачные стекла, а толстые, чуть замутненные стеклянные блоки. И неспроста — в этих зданиях «обитает» радиация. Ведь раньше здесь занимались извлечением урана из руд, переработкой минерального сырья, содержащего редкие, цветные, благородные и радиоактивные металлы.

Специалисты поддерживают эти здания в безопасном состоянии, но совсем скоро их выведут из эксплуатации.

— Важно при этом соблюдать все нормы и правила безопасности, — рассказывает руководитель группы по подготовке и сопровождению работ по выводу из эксплуатации объектов Михаил Легков. — И сделать это нужно за очень короткие сроки. Все же постройки находятся в густонаселенном районе Москворечье-Сабурово. В зданиях много помещений, большая площадь. Работа предстоит практически ювелирная.

Один из самых сложных объектов — радиотехнический корпус № 8.

— Это «сердце» всей инфраструктуры. Именно здесь в свое время проходили основные научные процессы, связанные с оборонной промышленностью, — рассказывает Михаил Легков.

Проект по выводу из эксплуатации этих зданий разработали еще в 2012 году. Именно с него и начнется основная работа.

— Прежде чем мы приступим к демонтажу здания, нам необходимо создать инфраструктуру, полностью огородить корпус и обеспечить пути для безопасной транспортировки отходов, — пояснил Михаил Легков.

Неподалеку от «сердца» предприятия возвышается еще один интересный корпус. Здесь раньше находился исследовательский реактор. В настоящий момент эта установка уже давно демонтирована. А здание пока ждет своей очереди.

— Этот объект наполовину лабораторный. Здесь ученые занимались исследованиями. В частности, они изучали процессы по переработке урановой руды, — рассказывает руководитель группы Михаил Легков.

В ближайшие дни специалисты загрузят опасные отходы в контейнеры. После этого их проверят на исправность и герметичность, а затем отвезут на переработку в Сергиево-Посадский филиал предприятия.

— На первом этапе нам предстоит заполнить и вывезти отсюда 300 таких контейнеров, — заключил Михаил Легков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Беляев, директор московского филиала предприятия «Радон»:

— Вывод сооружений из эксплуатации проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года». Учитывая объемы ядерного наследия, которое осталось с советских времен, реализация такой программы сегодня особенно актуальна, так как мы отвечаем за обеспечение безопасности наших граждан. Учитывая масштабы работ, которые нам предстоит выполнить, мы также обсуждаем продление федеральной программы на пятилетний срок.