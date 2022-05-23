Столичные психологи помогают выйти из токсичных отношений

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Ежегодно в Кризисный центр помощи женщинам и детям обращается около 7 тысяч женщин. Специалисты помогают преодолеть психологические сложности, вернуть уверенность в своих силах. О том, как выйти из токсичных отношений, рассказывает специалист Кризисного центра помощи женщинам и детям Наталия Маслова.

В Кризисный центр обратилась 35-летняя Ирина. Она рассказала, что муж ведет себя агрессивно, кричит без повода, ревнует. Между супругами все чаще появляется недопонимание, оскорбления, обвинения ухудшают ситуацию.

— Когда между нами возникала ссора, я старалась уйти из дома. Ни родителям, ни подругам о проблемах в отношениях с мужем не рассказывала. Со стороны наша семья казалась благополучной, была уверена в том, что никто из близких меня не поддержит. Сохранять такие отношения не было сил, но на развод не решалась, боясь реакции мужа, — рассказала Ирина.

После очередной ссоры женщина поняла, что так продолжаться не может, и приняла решение обратиться в Кризисный центр. Вместе со специалистами был составлен план действий в сложившейся ситуации.

Ирина прошла курс индивидуальных консультаций психолога. Занятия помогли женщине повысить самооценку, обрести решительность и развестись с мужем.

С помощью юрисконсульта Ирина составила и подала заявление о расторжении брака. Став увереннее в себе, женщина смогла найти престижную работу в сфере рекламы. Это позволило ей почувствовать себя финансово независимой от бывшего мужа, который пытался вернуть супругу.

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Действуйте аккуратно

Многие не хотят терпеть агрессию, желают изменить свою жизнь к лучшему и ищут возможность выйти из токсичных отношений. Важно сделать это максимально аккуратно, чтобы не разозлить своими действиями абьюзера и не спровоцировать враждебность в свой адрес.

— Из отношений, в которых происходит эмоциональное или физическое насилие, очень тяжело выйти. Женщина до последнего верит, что еще можно что-то изменить и все будет хорошо. Чтобы поставить точку в токсичной истории, важно осознать проблему и не бояться обратиться за помощью, — говорит специалист Кризисного центра помощи женщинам и детям Наталия Маслова.

Советы специалистов Кризисного центра

Люди, совершающие эмоциональное насилие, могут быть убедительны в том, что причина всему — сам пострадавший и его поведение. Сформированное устойчивое восприятие себя как «плохого и виноватого» затрудняет самостоятельный выход из токсичных отношений.

Помочь в этом может психолог. При риске физического насилия нужно обратиться в правоохранительные органы. Для экстренной помощи существует телефон доверия Кризисного центра помощи женщинам и детям: 8 (499) 977-20-10.

Если чувствуете угрозу, найдите место, где вы будете в безопасности. Это может быть квартира родственников или друзей. Лучше, чтобы мужчина не знал об этом месте.

Для жертв токсичных отношений характерна потеря воли, таких людей легко убедить продолжить встречаться или жить вместе. Общайтесь с людьми, которым доверяете. Пусть они напоминают вам о том, что решение об уходе от абьюзера — правильное.

Будьте общительны, поддерживайте и укрепляйте связи с соседями. К ним можно обратиться в критической ситуации, также они при необходимости подтвердят, что в семье случаются конфликты.

Если вы стали жертвой домашнего насилия, нуждаетесь в психологической или юридической помощи, обратитесь в Кризисный центр помощи женщинам и детям по телефону: 8 (499) 977-17-05. Женщинам в особенно сложной ситуации предоставляется убежище, где можно провести до 60 дней. Действует специальная программа реабилитации, разработанная специалистами: женщины посещают занятия по оздоровительной гимнастике, самообороне, по направлению врача проходят процедуры в галокамере, массаж. Выйти из кризисной ситуации и улучшить эмоциональное состояние можно на занятиях арт-терапией.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.