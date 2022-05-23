Специалисты семейные центров помогают воспитать уважительное отношение к старшим

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Более 800 семей обратились в столичные семейные центры с вопросом, как воспитать у детей уважительное отношение к старшим. Представителям разных поколений бывает нелегко найти общий язык. Но естественные различия во взглядах, опыте, интересах не должны стать препятствием к общению. Как выстроить эмоциональный контакт между взрослыми и детьми, рассказывает специалист семейного центра «Зеленоград» Анна Банкина.

В рамках профориентационных программ подростки центров часто встречаются с интересными людьми. Это успешные в своем деле москвичи, открытые, стремящиеся передать свой опыт. На встречах ребята обычно задают много вопросов, интересуются личным опытом гостя. Мальчишкам и девчонкам важен сам человек, его жизнь и взгляды на мир. Так налаживается контакт и доверие, появляется еще один значимый в жизни подростков взрослый, формируется уважение к старшим.

— К нам приходили участники проекта «Московское долголетие», учили нас садоводству. С Марией Ивановной и Петром Федоровичем мы посадили огород на подоконнике! Прежде думала, что это скучно и трудно, но с нашими наставниками было весело и интересно. Гости оказались активными и позитивными. Я отметила, что сама бываю не так бодра и инициативна, как они. Захотелось взять пример такого отношения к жизни и продолжить общение, — рассказывает 14-летняя Мария.

Широкое распространение в семейных центрах получило волонтерство. Одно из его направлений — поддержка старшего поколения. Это посещение пансионатов, геронтологических центров, поздравление пожилых людей на дому. Ребята готовят концерты, мастерят открытки, делают подарки своими руками. Общаясь со взрослыми, посещая соцучреждения, подростки учатся уважать старших.

— Недавно мы проводили онлайн-концерт для бабушек и дедушек из пансионатов. Это уже не первая наша встреча. Есть постоянные зрители, которые ждут наших выступлений. Однажды я не смогла участвовать, на записи увидела, как один дедушка поинтересовался, когда будет петь Алиса. Меня это очень тронуло. Счастлива, что могу поделиться частичкой радости с пожилыми людьми, — рассказывает 15-летняя Алиса.

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Любовь и доверие

Семейные центры — особенное пространство, где подростки могут чувствовать себя безопасно, комфортно, быть на равных. Отношения между ребятами и сотрудниками строятся на взаимном уважении и доверии. Именно в такой среде и на таких принципах воспитывается уважение к старшим.

Советы родителям:

— Не подвергайте при ребенке критике его учителей и воспитателей.

— Помните, что дети берут пример в первую очередь с родителей. Поэтому демонстрируйте уважение к тем, кто старше вас: уступайте место в общественном транспорте, придерживайте двери, не перебивайте во время диалога.

— Научите ребенка ставить себя на место других. Что он чувствует, если кто-то ведет себя грубо, не прислушивается к его мнению? Его это огорчает, портит настроение. То же самое испытывают и другие, в том числе взрослые.

— Учите детей заботе и труду. Выделите несколько домашних дел, которые подойдут им по возрасту. По мере взросления объем и сложность обязанностей слегка увеличиваются, а понимание смысла и значимости труда приходят сами собой. В норме ребенок хочет заботиться и помогать родителям, и, если родитель принимает эту заботу с благодарностью, его мотивация усиливается.

— Благодарите при ребенке старших родственников за помощь, внимание, участие, которые они наверняка проявляют к вам и вашим детям.

Если ребенок хочет стать волонтером, обратитесь в подростковый клуб своего округа. Познакомиться подробнее с их деятельностью можно на портале «Мой семейный центр» в разделе «Подростковые клубы».

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.