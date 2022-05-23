На Московский НПЗ везут новое оборудование

Фото: Асхат Бардынов

По реке Неве прошло крупногабаритное оборудование для модернизации Московского НПЗ. На речной барже разместились колонны реакционных аппаратов. Это оборудование комплекса глубокой переработки нефти на столичном предприятии.

Оборудование представляет собой две цилиндрические металлоконструкции, каждая длиной 37 метров и весом по 310 тонн.

В этих устройствах будут проходить процессы глубокой переработки нефти: из тяжелых нефтяных остатков смогут получать больше моторного топлива для нужд города. Также вырабатывается нефтяной кокс — в дальнейшем он используется на предприятиях электротехнической промышленности либо цветной металлургии.

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Как планируется, в течение двух недель оборудование будет доставлено водным путем в Москву по системе рек и каналов. Баржа пройдет по реке Неве, Ладожскому и Онежскому озерам, Волго-Балтийскому каналу, реке Волге, Каналу им. Москвы и реке Москве до причала в Капотне, где расположено нефтеперерабатывающее предприятие.

Напомним, на заводе с 2011 года ведется масштабная модернизация производства. Ее цель — более эффективная работа предприятия и снижение воздействия на окружающую среду. Последнее сократилось уже на 75 процентов. Теперь глубину переработки нефти планируют довести почти до 100 процентов, что по сути будет означать переход на безотходное производство.