В парке «Кузьминки-Люблино» установили домики для уток

Новые домики для уток установили в столичном парке «Кузьминки-Люблино» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

23 мая в природном парке «Кузьминки-Люблино» сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды установили домики для уток. Они помогут маленьким птенцам научиться плавать.

Яркие плавучие домики появились на протоке Щучьего пруда — излюбленного места пернатых в теплое время года. Жилище установили в преддверии размножения птиц.

— Мамы-утки начнут выводить «в свет» маленьких пушистых птенцов. Вот тогда пригодятся плавучие домики, — рассказали в пресс-службе Мосприроды. — Конечно, утиные семейства не заселятся в них на постоянное место жительства. По ночам мама с птенцами спит на берегу, накрыв детей крыльями и согревая их своим телом. Но днем, когда утята устраивают свои первые тренировочные заплывы, им очень нужно островки в водоеме, где они могут отдохнуть, обсохнуть и погреться.

Орнитолог, член союза охраны птиц России Александр Падалкин отметил, что такие домики еще могут служить кормушкой для уток.

— Но только в холодное время года. Летом и весной птицам достаточно еды. Жителям города не стоит баловать уток угощением, у них может потеряться инстинкт добычи пищи самостоятельно. Также не стоит забывать, что уткам категорически запрещены хлебобулочные изделия, сладкое, соленое и испорченные продукты, — рассказал Александр Падалкин.

Специалист добавил, что не стоит брать утят в руки, как бы ни хотелось это сделать.

— Нельзя гладить, кормить птенцов и оказывать им помощь, даже если рядом нет их мамы, — отметил Падалкин.

По его словам, птица нуждается в помощи человека только тогда, когда повреждения очевидны — сломано крыло или на утку напала собака.