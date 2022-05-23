Сдача нормативов превратилась в праздник

Десятиклассник Константин Сидельников во время сдачи нормативов ГТО на площадке «Курчатовца» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На территории спортивного кластера «Курчатовец» в СЗАО появилась площадка для сдачи норм ГТО. «Вечерняя Москва» побывала на ее открытии.

На стадионе «Курчатовец» в день открытия комплекса для сдачи ГТО состоялся настоящий праздник спорта. На площадке играла музыка, было шумно и многолюдно.

Жители районов Северо-Западного округа столицы собрались, чтобы сдать спортивные нормативы и побороться за звание сильнейшего. Много среди них было тех, кто помнит, как сдавал нормы ГТО в школе или в вузе, а также тех, кто впервые принимал участие в подобных состязаниях.

Например, ученик 10-го класса 138-й московской школы Константин Сидельников отмечает, что в своей физической подготовке он уверен и поэтому волнения нет. А вот спортивный азарт присутствует.

— Мама приучила к спорту с самого раннего детства — где-то с четырех лет занимаюсь. Мало того, свою дальнейшую профессиональную карьеру планирую тоже связать со спортом — хоккеем, — рассказывает рассудительный подросток, который сейчас оканчивает 10-й класс. — В тех видах ГТО, которые успел уже сдать, показал отличные результаты. Так что надеюсь получить золотой значок.

К слову, всем участникам состязаний предстояло пройти порядка одиннадцати различных видов испытаний.

— Существует три знака отличия. Это бронзовый, серебряный и золотой, — говорит старший инструктор-методист Управления по развитию массового спорта Северо-Западного округа Москвы и главный судья соревнований Владимир Каплун. — Знаки присваиваются на основании результатов. Отмечу, что для каждой возрастной ступени, а их несколько, предусмотрены свои нормативы ГТО.

Кстати, главный судья соревнований отмечает, что без систематических занятий спортом сдать нормативы нереально. Он и сам хорошо помнит, как их впервые сдавал.

— Это было в 1980-х годах, я был еще школьником, — рассказывает он. — И могу отметить — что тогда, что сейчас наиболее технически сложными видами для большинства участников считаются отжимание и подтягивание на перекладине.

Тем временем к спортивным снарядам подходят новые участники. Видно, что они настроены решительно.

А по итогам состязаний некоторые из ребят договаривались прийти сюда потренироваться, чтобы в следующий раз улучшить свой результат. Тем более что площадка работает бесплатно и здесь можно заниматься постоянно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Колесов, управляющий стадионом «Курчатовец»:

— В мероприятии по сдаче нормативов ГТО приняли участие более ста пятидесяти жителей округа в возрасте от 6 до 65 лет. В программу состязаний вошли нормативы по подтягиванию на низкой и высокой перекладине, рывку гири, сгибании-разгибании рук в упоре лежа, наклонам вперед, подниманию туловища и метанию теннисного мяча в цель. В целом участники показали неплохие результаты. По итогам соревнований золотые значки отличия и удостоверения получили восемь участников сдачи нормативов.