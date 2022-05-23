Между смертью и советской властью. Возвращение к Шолохову

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Михаил Шолохов, который родился 24 мая 1905 года, нынче на паузе. То ли исключили из школьной программы, то ли оставили. Ненужная это суета. И литературная жизнь в стране в очередной раз перевернулась. Вряд ли главным событием года станут новые романы Виктора Пелевина или Владимира Сорокина. А пока их сменщики только готовятся выдать на-гора шедевры, грядет возвращение к классике.

Отношение к Шолохову — маркер отношения к противоречивой, но и пророческой русской культуре. Шолохова не сильно любили в двадцатые годы. Его правда о Гражданской войне не нравилась.

Слишком много боли и сочувствия к людям, правды о раздвоившемся на красных и белых народе. Первым читателем глав «Тихого Дона» был Сталин. Благодаря ему Шолохову удалось выжить в годы Большого террора и довести до конца публикацию противоречащего советской идеологии романа. «Тихий Дон» не только «учебник» Гражданской войны, но и глубокое исследование русского характера. Герои Шолохова оставались людьми, способными забывать зло.

Писатель изображал Гражданскую войну как страшную, противоестественную, но дарил уверенность, что жизнь рано или поздно очистится от грязи и вернется в нормальную колею. Как мог молодой и не шибко образованный автор написать столь сильное произведение? Первая книга вышла, когда ему было 24 года.

Сам ли он написал «Тихий Дон» или использовал чужую рукопись? Почему после «Тихого Дона», «Поднятой целины» и неоконченного романа «Они сражались за Родину» погрузился в молчание, прерываемое «охранительными» (либералы никогда не простят их писателю) призывами? Эти вопросы и по сию пору занимают исследователей литературы. Присуждение в 1965-м Нобелевской премии Шолохову вызвало неоднозначную реакцию. Недруги СССР утверждали, что имел место сговор комитета с правительством СССР. Многие годы Шолохов, как сапер, ходил по минному полю. И когда направил вождю «расстрельное» письмо о применяемых на Дону методах раскулачивания и коллективизации.

И когда «неоднократно вступал в любовную связь», как указывалось в донесениях НКВД, с женой наркома Ежова. У Шолохова, как у героев «Тихого Дона», был единственный выбор — между смертью и советской властью. Если Маяковский, как начертал на письме Лили Брик Сталин, был и остается лучшим поэтом советской эпохи, то лучшим прозаиком этой эпохи был и остается Шолохов.

ДОСЬЕ

Михаил Шолохов (1905–1984) — советский писатель. Автор «Судьбы человека», романов: «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину». Был военным корреспондентом в годы Великой Отечественной. В 1965-м получил Нобелевскую премию «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».