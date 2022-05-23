После капитального ремонта фонтан стал достопримечательностью района

Глава управы Алексеевского района Вадим Бужгулашвили у фонтана, который расположен во дворе одного из дворов на улице Бориса Галушкина / Фото: Дженни Самойлова / Вечерняя Москва

В столице стартовали работы по благоустройству, в том числе дворовых территорий. В понедельник, 23 мая, глава управы Алексеевского района Москвы Вадим Бужгулашвили рассказал, что уже сделано в районе и что еще предстоит.

В прошлом году в районе было благоустроено 11 дворовых территорий. Они после преображения становятся не только любимым местом отдыха местных жителей, но и в некоторых случаях настоящим центром притяжения для тех, кто живет по соседству.

Например, во дворе домов № 21, 23 и 25 по улице Бориса Галушкина, помимо новых зонированных пространств для детских игр, занятия спортом и просто тихого отдыха, заработал фонтан, который по праву тут же стал местной достопримечательностью.

— Жители Алексеевского района давно просили отремонтировать фонтан во дворе на улице Бориса Галушкина в Завитаевке, именно так называют этот микрорайон старожилы, — поясняет глава управы. — Он получил свое название в честь Алексея Завитаева, директора опытного завода № 165, расположенного на улице Касаткина.

По словам главы управы, вопрос о восстановлении фонтана возник еще в 2018 году. К тому времени фонтан не работал уже достаточно долгое время и ему требовался полный капитальный ремонт. В том же году вопрос по просьбам жителей был внесен в план благоустройства.

Работы по ремонту фонтана предстояло провести масштабные. Но одной из главных задач было сохранить его исторический облик.

— Что и было сделано. Изюминкой объекта являются два медвежонка, которые украшают фонтан, — говорит глава управы. — Специалисты проделали огромную работу. Сняли их, бережно восстановили в мастерских и вернули на место.

А в процессе ремонта самого фонтана специалистами были разработаны индивидуальные проектные решения для его реконструкции, найдены и заменены все необходимые механизмы, которые подают в фонтан воду.

Помимо этого, сотрудники ГБУ «Жилищник Алексеевского района» подготовили фонтан к летнему сезону — провели работы по проверке работоспособности насосной станции, систем фильтрации воды и форсунок. Кроме того, они привели в порядок саму чашу фонтана, тщательно ее отмыли.

— Если кому-то, чтобы отдохнуть у воды, послушать ее журчание, нужно куда-то ехать, то нам достаточно выйти во двор, — говорит местная жительница Анастасия Коровина. — В нашем доме есть старожилы, которые помнят этот фонтан еще с детства. И они утверждают, что он стал еще лучше. Я переехала сюда не так давно, но всегда с удовольствием провожу здесь свободное время.

Да и вообще, мне в целом нравится наш двор — тихий, уютный, комфортный. С удовольствием провожу здесь время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— В этом году в столице благоустроят более 2,3 тысячи дворовых территорий. Их общая площадь составляет 1,8 тысячи гектаров. Все проекты по благоустройству столичных дворовых территорий разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего от жителей поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, а также установить новые скамейки. В прошлом году в Москве было благоустроено почти четыре тысячи дворов.