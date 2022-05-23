Максим Гаман: Знаковые объекты получили официальные адреса

Фото: Из личного архива Максима Гамана

В мае ГБУ МосгорБТИ (Московское городское бюро технической инвентаризации — прим. «ВМ») исполняется 95 лет. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поздравил подведомственное учреждение со знаковой датой и рассказал о его развитии.

— Максим Федорович, с чего начиналась история учреждения?

— Точка отсчета истории бюро — 21 мая 1927 года. За 95 лет учреждение претерпело большие изменения — неоднократно менялись организационная форма, нормативная база отрасли, законодательство страны. Сейчас МосгорБТИ находится в ведомственном подчинении Департамента городского имущества.

— Что Московское БТИ представляет собой сегодня? Какой спектр услуг оказывает?

— Учреждение работает в интересах города и москвичей: оказывает услуги органам исполнительной власти Москвы, застройщикам, ресурсоснабжающим компаниям, риелторам, жителям столицы.

Также участвует в реализации множества городских программ, среди которых адресация объектов недвижимости, техническая инвентаризация и кадастровые работы для важнейших социальных объектов и многие другие. В его архиве хранится самая полная информация о столичных объектах недвижимости, а также земельных участках.

Основных направлений деятельности девять. Главным профилем является техническая инвентаризация — определение технических характеристик объектов недвижимости: площади и конфигурации, планировки, состояния и оснащения инженерными системами, уровня благоустройства. А также изготовление документов — технических паспортов, поэтажных планов, экспликаций, справок и выписок. Помимо этого МосгорБТИ проводит кадастровые и геодезические работы, разрабатывает проекты межевания территории, предоставляет копии архивных документов, проектирует перепланировки жилых и нежилых помещений, выполняет адресацию объектов недвижимости.

— Сколько адресов сегодня зарегистрировано в столице? Какие объекты должны иметь адрес и при каких обстоятельствах он может быть аннулирован?

— Любой объект недвижимости — здание, квартира, машино-место и земля — должен иметь официальный адрес. Без него невозможно оформить прописку, получать государственные услуги и заниматься лицензируемой деятельностью.

МосгорБТИ является техническим оператором государственной услуги «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации», оказываемой Департаментом городского имущества с 2016 года. За эти шесть лет число официально адресованных объектов недвижимости в Москве увеличилось в 43 раза — со 131 тысячи до 5,7 миллиона.

Только с начала 2022 года в Москве появилось более 64 тысяч новых адресов: 31 407 присвоены жилым и нежилым помещениям, 16 138 — земельным участкам, 14 703 — машино-местам и 1 943 — зданиям и сооружениям. Новые адреса получили и знаковые объекты — перинатальный центр для больничного комплекса в Коммунарке, Шаболовская радиомачта «Башня Шухова», крупнейший в России бизнес-парк «Ростех-Сити» и колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

— Расскажите подробнее об услуге по подготовке дизайн-проекта интерьера квартиры.

— Это новый и актуальный сервис. Дизайнеры учреждения помогают москвичам с созданием рабочей документации и визуализации будущего ремонта. Заявители могут выбрать различные пакеты услуг — от минимального эскизного проекта до подробного, включающего полный перечень работ со всеми необходимыми чертежами и 3D-рендерами.

Сроки исполнения заказа и его стоимость зависят от площади и состава проекта, при этом цена услуг ниже рыночной. Дизайн-проект включает планы монтажа и демонтажа перегородок, электрики, сантехники, планы мебели и освещения — все, что необходимо строителям для руководства при ремонте.

Важное отличие проектов, созданных МосгорБТИ, в том, что они разрабатываются с учетом требований законодательства. У клиента точно не возникнет проблем с последующим согласованием перепланировок.

— А появятся новые услуги и сервисы в ближайшее время?

— Несмотря на развитие электронных сервисов, учреждение продолжает уделять особое внимание клиентским офисам. Сегодня в столице функционируют пять таких площадок. В 2020 году была существенно модернизирована зона приема на Преображенской площади. На днях открылся после капремонта офис на Стрелецкой улице.

Граждане с недавних пор могут заказать комплексную оценку стоимости жилья. Заказчику не требуется заранее получать техническую документацию, необходимую для подготовки отчета об оценке.

Сотрудники учреждения запросят ее сами во внутренних базах. И это далеко не все нововведения, которые появились в МосгорБТИ в этом году. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем порадовать москвичей еще большим количеством новых услуг и полезных сервисов. От всей души поздравляю работников БТИ с юбилеем!

ДОСЬЕ

Максим Гаман окончил Академический правовой университет при Институте государства и права РАН по специальности «юриспруденция». Занимал ряд ключевых должностей в правительстве Московской области и Москвы. В феврале 2017 года распоряжением мэра Москвы назначен на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества.