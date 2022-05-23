Программа поддержки жителей столицы, находящихся под риском увольнения, поможет трудоустроить всех желающих

Карьерный консультант центра занятости «Моя работа» Софья Носкова готова подобрать вакансии людям, которые хотят трудоустроиться. Также служба занятости поддерживает москвичей, находящихся под риском увольнения из-за санкций / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

24 мая завершается прием заявок на господдержку московских компаний, которые увеличивают штат сотрудников в условиях санкций. «Вечерняя Москва» узнала подробнее о проекте.

Правительство Москвы делает все, чтобы в условиях западных санкций сохранить устойчивость на столичном рынке труда. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, именно поэтому принятые меры поддержки так необходимы.

— В апреле мэр Москвы подписал постановление, в соответствии с которым город запускает программы поддержки работодателей и сотрудников в условиях санкций. В нее входят организация временных и общественных работ, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также адаптация сотрудников к новому рабочему месту, — рассказала она.

Анастасия Ракова уточнила, что сбор заявок от компаний на участие в госпрограмме продлится до 24 мая.

— Работодатели, которые пройдут отбор, смогут получить гранты в форме субсидий, — подчеркнула заместитель мэра Москвы. — Для этого из федерального бюджета выделено 3,36 миллиарда рублей. Мы ожидаем, что стабильно развивающиеся компании смогут создать более 58 тысяч дополнительных рабочих мест для трудоустройства людей под риском увольнения.

Прежде чем подать заявку на участие, работодателю необходимо выбрать подходящую программу. Второй этап — подача документов, их принимают во флагманском центре занятости «Моя работа» по адресу: ул. Щепкина, 38, стр. 1. Уточняется, что все компании должны будут пройти проверку на соответствие критериям программы, оценку экспертным советом и заключить договор.

— Компании, готовые принять более 200 сотрудников, находящихся под риском увольнения, на временные рабочие места, получат частичную компенсацию затрат на зарплату персонала, страховые взносы на каждого сотрудника и материально-техническое оснащение рабочего места, — добавили в Комплексе социального развития Москвы.

При этом работодатели, которые смогут трудоустроить более 300 работников в течение трех месяцев и провести для них адаптацию к новому рабочему месту, получат гранты в форме субсидий на компенсацию затрат. А организации, нуждающиеся в помощниках для социально полезных общественных работ, могут получить субсидии на компенсацию частичных затрат на зарплату и страховые взносы на каждого сотрудника. Такие компании смогут принять новых работников из числа соискателей, зарегистрированных в службе занятости населения.

Отдельная программа поддержки для промышленных предприятий. Если они готовы сохранить занятость сотрудников, находящихся под риском увольнения, то им компенсируют затраты на обучение новых специалистов.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации профсоюзов:

— Есть категории работников, которые сейчас находятся под угрозой увольнения или неполучения зарплаты. Помощь им оказывается со стороны городских властей. Приняты соответствующие пакеты мер поддержки. Предлагается использовать труд этих людей на других предприятиях. И таких предложений о работе очень много. Добавлю, что правительство сделало все, чтобы не допустить массовой безработицы.

Валерий Оськин, председатель правления национальной конфедерации «Развитие человеческого капитала»:

— Безусловно, меры поддержки со стороны города важны. Работают центры занятости, которые оказывают необходимую помощь.