Специалисты семейных центров помогают сохранить гармонию в семье после рождения малыша

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Более 800 семей посещают занятия для молодых родителей в столичных семейных центрах. Их учат правильно заботиться о малыше, помогают почувствовать себя увереннее в новой роли и стать более внимательными друг к другу. Как сохранить гармонию в семье после рождения ребенка, рассказывает психолог семейного центра СЗАО Ирина Михайлова.

В семейный центр обратились молодые родители Светлана и Игорь, их сыну Леве недавно исполнилось три месяца. С появлением ребенка в семье стало нарастать недопонимание, появились взаимные обиды, которые провоцировали эмоциональные выяснения отношений. Все внимание Светланы было направлено на малыша, из-за хронического недосыпа и усталости она стала раздражительной. Игоря задевало изменившееся отношение жены к нему, он чувствовал себя ненужным.

— Мы любим друг друга, и до рождения Левушки в семье царили взаимопонимание, доверие и уважение. Понимаем, что сейчас просто сложный период, который нужно пройти. Мы хотим сохранить отношения, поэтому обратились за психологической помощью в семейный центр, — говорит Светлана.

Параллельно с индивидуальными психологическими консультациями Светлана и Игорь стали посещать детско-родительский клуб. На занятиях они узнали, как распределять заботу о малыше, как правильно расставлять приоритеты в первые годы жизни ребенка. Сейчас молодые родители стараются быть внимательными друг к другу, их отношения наладились.

Школа будущих родителей

Избежать проблем в отношениях между мужем и женой в первые годы жизни ребенка можно психологически подготовившись еще во время беременности женщины. Справиться со стрессом и неопределенностью в ожидании малыша помогут занятия в Школе будущих родителей, которые ведет опытный перинатальный психолог. Здесь можно узнать об особенностях периода беременности, родах, послеродовом времени, что позволить избежать лишней тревоги и напряжения в семье.

«Азбука родительства»

Для молодых родителей в семейных центрах действуют программы, помогающие усовершенствовать навыки взаимодействия с детьми. В центре СЗАО реализуется программа «Азбука родительства». Она ориентирована на мам и пап малышей до года. На занятиях они совершенствуют навыки игрового общения с детьми, учатся расставлять приоритеты, распределять заботу о малыше. Также проводятся тренинги, помогающие сформировать надежную привязанность к ребенку.

Советы психолога

Возьмите за правило принцип: спит ребенок — спит мама. Больше отдыхайте и восстанавливайте силы. Мужчине следует отнестись с пониманием к тому, что жена устает, и взять на себя часть обязанностей по уборке, готовке и походам в магазин.

В этот период необходимо проявлять особую чуткость и терпение друг к другу: мужу — понимать, что из-за гормонального всплеска и усталости спокойная и уравновешенная прежде супруга может вести себя излишне эмоционально, жене — помнить, что мужчина также испытывает стресс после рождения малыша, и стараться по возможности уделять ему внимание, благодарить за помощь и поддержку. Не отказывайтесь от помощи бабушек, дедушек, сестер и братьев. Так у вас появится возможность уделить хотя бы какое-то время себе.

Чтобы стать участником Школы будущих родителей, запишитесь по телефону: 8 (495) 794-28-51.

Принять участие в программе «Азбука родительства» можно, записавшись по телефону: 8 (495) 794-30-59.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.