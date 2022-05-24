«Меня спас Киркоров»: певица Анна Асти о — начале сольной карьеры, неловких ситуациях и любви фанатов

Фото: Из личного архива

Певица Анна Асти (настоящая фамилия — Дзюба) выпустила второй трек с начала сольной карьеры. Песню «Хобби» она записала в дуэте с Филиппом Киркоровым. Звезда рассказала «Вечерней Москвы», с какими страхами столкнулась после ухода из группы Artik & Asti, как борется с усталостью и какие законы действуют в шоу-бизнесе.

— Анна, расскажите, как сложился дуэт с Филиппом Киркоровым?

— После распада группы мне было очень сложно. Я была в полном неведении: «Что мне делать? Как мне быть?» И единственный человек, с которым мне бы хотелось пообщаться и спросить у него совета, был Филипп Киркоров. Я сказала об этом мужу, и мы приехали к Филиппу в гости на ужин. Задушевный разговор длился пять часов. Он мне дал дельные, взрослые советы не только как артист, но и как человек с большой душой и открытым сердцем. Я последовала этим советам и не прогадала — Филипп был прав. Я предложила ему записать совместную песню. Текста и музыки еще не было, но у меня после нашего разговора родилась идея, которую я озвучила своему автору, Диме Лорену, и он написал песню.

— И о чем эта песня, кому она будет близка?

— Песня — о том, как я пришла за советом к своему старшему другу. У меня к нему были вопросы: «А как ты выжил? Как ты остался с таким большим сердцем? Как ты все еще можешь любить?» И он дал ответы. Я думаю, эта песня особенно близка будет тем, кому одиноко. Знаете, когда плохо и грустно, при этом друзей вроде много. Берешь телефон, а позвонить — некому.

Фото: Из личного архива

— Отличаются ли ваши песни сейчас от тех, которые вы пели в составе Artik & Asti?

— Сейчас я сотрудничаю с тем же автором. Но у меня изменилась манера, подача, звук. Сейчас я работаю над тем, чтобы петь с выражением, подчеркивая каждое слово, которое что-то значит. Я действительно 85 раз могу пропеть одну фразу, пока нужное слово не зазвучит так, чтобы взять за душу.

— А все фанаты остались с вами?

— Фанаты поддерживают меня, как обычно, хорошо. Я знаю, что своим творчеством несу свет, любовь, я это чувствую каждую секунду. И я уверена, что Вселенная дарит мне таких людей, с которыми мы похожи и которые слышат и чувствуют меня. Потому что, может быть, я свет, а мои фанаты — бабочки. Мы тянемся друг к другу. Они поддерживают меня самыми теплыми словами. Даже нашли мой номер телефона, написали, что они со мной и очень по мне скучают, по моему творчеству. И это самое важное для человека.

— И вам не мешает то, что они нашли ваш номер телефона?

— Нет. Потому что я его уже поменяла.

— Как ваши дела сейчас, уход зарубежных брендов с российского рынка на вас как-то повлиял? Приходилось ли искать альтернативы?

— Пока я не могу сказать, что ощутила их отсутствие. Альтернатив у той же косметики очень много. Есть бренды, которые не уступают разрекламированным средствам. Советую обратить внимание и на корейские марки.

Фото: Из личного архива

— Известно, что в детстве вы были фанаткой индийских фильмов. Как относитесь к импортозамещению в наших кинотеатрах? Теперь ведь нам показывают Болливуд, а не Голливуд, и, конечно, российские фильмы.

— Да, действительно, в детстве я представляла себя индианкой и устраивала с сестрой индийские танцы. Хорошие были времена. С удовольствием пересмотрела бы «Жажду мести» еще раз. К сожалению, с моим графиком я уже не помню, когда была последний раз в кино. Но я уверена, что есть очень много достойных фильмов, на которые мы раньше не обращали внимания. Мне вот нахваливают турецкие сериалы, но там более 200 серий, поэтому я пока держусь.

— Что делаете, когда устаете?

— Кричу, плачу, хочу есть! Наверное, как и все обычные, нормальные люди. Я такой же человек, несмотря на то, что артист. Если устала, нужно остановиться и сделать глубокий вдох. Поспать, побыть с любимыми людьми: поужинать и поболтать. Это меня наполняет, придает сил. Я не вампир в этом плане, обычно я сама заряжаю энергией.

— В вашей жизни всегда было много концертов. Неловкие случаи на публике происходили?

— Много раз падал микрофон на сцене. Однажды выступала, исполняла песню «Моя последняя надежда». И в этот момент начала кашлять до слез. Пыталась сдержаться, а в итоге прокашляла всю песню. И мне было дико стыдно.

— Если бы вы придумали закон шоу-бизнеса, как бы он звучал?

— У меня есть два своих закона: «Лучше сгореть, чем угаснуть». И второй: «Мало быть профессионалом, важно быть хорошим человеком».

— У вас так много татуировок. Если бы решили что-то набить, связанное с последними событиями в жизни, что бы это было?

— Недавно у меня была громкая, смешная вечеринка. И после нее осталась фраза: «Лучше стыдно, чем никогда». Я бы ее и набила. Подробности рассказать не могу, слишком личное. Но эта фраза касается всех аспектов жизни, не только вечеринок, поэтому хорошо бы подошла для тату.

— Поделитесь секретом хорошей фигуры?

— Сил на спортзал у меня не остается, хоть я и стараюсь туда ходить. Мне все время хочется поспать. Так что я нашла для себя процедуру в клинике. Она называется панчакарма. В домашних условиях повторять ее нельзя: десять дней я пила топленое масло — гхи. Сбросила шесть килограммов — с 62 до 56.

Фото: Из личного архива

— Был страх стать забытым артистом?

— Я очень переживала, что меня забудут. Ты привыкаешь, что все время проводишь на сцене, это часть твоей жизни. Это становится так же обыденно, как позавтракать, поужинать или почистить зубы. Когда ты этого лишаешься… Артисты зависят от сцены, без нее очень тяжело жить. На протяжении трех месяцев, когда я не выходила на сцену, не видела свет, ничем не делилась, мне казалось, что все кончено, что я больше никому не нужна, меня никто не ждет. Но я выпустила песню «Феникс», и поняла, что это не так.

ДОСЬЕ

Анна Асти (Дзюба) родилась 24 июня 1990 года. В детстве участвовала в музыкальных конкурсах. В 2011 году продюсер группы Artik & Asti Артем Умрихин пригласил Анну в проект. В ноябре 2021 года Анна покинула группу и начала сольную карьеру. В 2020 году открыла салон красоты.

Музыка с детства

В школе Аня была постоянной участницей музыкальных конкурсов и соревнований. Тогда она всерьез решила, что хочет связать свою жизнь с музыкой. В юности ее кумирами были Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри.

Юридическое образование

После окончания школы Анна Асти хотела поступить в эстрадно-цирковое училище. Но папа настоял на юридическом образовании. Окончив юрфак, выпускница устроилась помощником юриста в адвокатскую контору. Параллельно подрабатывала визажистом.

Встретила мужа в караоке

Анна замужем за бизнесменом Станиславом Юркиным. С ним она познакомилась в Екатеринбурге, куда прилетела на концерт. После выступления певица решила сходить в караоке. Там девушка случайно встретила Станислава, которого, как оказалось, она уже знала раньше. В декабре 2020 года пара поженилась. Отпраздновать молодожены планировали в Греции, но из-за пандемии пришлось перенести торжество в Москву.

Купила дом

Анна с мужем купили дом на участке в 18,5 сотки за 37 миллионов рублей. Сейчас там идет ремонт: супруги планируют уложиться почти в 40 миллионов рублей. Анна уделяет ремонту много времени: вместе с бригадой подбирает материалы, контролирует весь процесс. Семья планирует переехать в готовый дом уже через пару месяцев.

Любимый город

Анны — Париж, так как он вдохновляет и заряжает ее.

Прощайте, лишние килограммы

В начале карьеры певицу упрекали в лишнем весе. Анна говорила, что критика выбивала из колеи. Она стеснялась появляться на пляже в купальнике. В сентябре 2018 года Асти обратилась к пластическому хирургу и сделала 3D-липомиоскульптурирование: процедуру перераспределения жира. Его перекачали из области талии в ягодицы. Фото с операции Анна делилась с подписчиками.

Любимая книга

Научно-фантастический рассказ «Цветы для Элджернона» американского писателя Дэниела Киза Анна называет своей любимой книгой.