Оспа обойдет стороной: почему нам не стоит бояться обезьяньего вируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Оспой обезьян заразились 92 человека в 12 европейских странах. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В России заболевших нет. «Вечерняя Москва» выясняла, стоит ли бояться вируса.

Первый в Европе случай обезьяньей оспы зафиксировали в Великобритании еще 7 мая 2022 года. По данным ВОЗ, зараженный прибыл из Нигерии. Позже заболевших выявили: в Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии и других странах. Основные симптомы болезни: жар, мышечные и головные боли, увеличение лимфоузлов, озноб и усталость. Может развиться сыпь — сначала на лице, а затем на других частях тела.

— Вирусом заражаются люди, которые контактируют с животными тропических лесов: грызунами и обезьянами, — объясняет «Вечерке» доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. — В этом году в Африке часто происходят вспышки этого заболевания — более тысячи человек заболели за несколько последних месяцев. Видимо, оттуда оно и пошло по миру. Этот вирус по своей природе никогда раньше не вызывал серьезных эпидемий.

Анатолий Альтштейн объясняет это тем, что при передаче между людьми сам вирус теряет свою заразность. Если заразиться оспой напрямую от животного, то болезнь будет протекать тяжелее. А вот при передаче вируса от человека к человеку — гораздо легче, однако заразиться можно только при очень близком контакте.

— Сейчас же ситуация несколько измененная, потому что такого количества случаев заболеваемости вне Африки не наблюдалось никогда, — объяснил Альтштейн. — Это может быть какая-то новая вариация вируса. Либо это связано с ростом числа заболеваний в Африке, из-за чего вирус был занесен в другие страны. Однако он не представляет эпидемической опасности и широко распространиться не может. Маловероятна и возможность эпидемии.

Вакцина уже изобретена

Вакцина от вируса оспы обезьян уже существует, утверждает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Вакциной от вируса станет прививка от обычной, натуральной оспы. Саму вакцину изобрели еще в XVIII веке, а прививку делали детям и взрослым до 1980 года. После вакцинацию решили прекратить, за ненадобностью: натуральная оспа исчезла, а в природе носителей этого вируса не существует.

— Прививка от натуральной оспы защищает на 85 процентов от оспы обезьян, — объясняет Владислав Жемчугов. — И у тех людей, кто ранее делал такую прививку иммунитет мог сохраниться.

Эксперт отметил, что оспа обезьян переносится гораздо легче, чем натуральная оспа. Главное, чтобы этот вирус со временем не мутировал в натуральную оспу. А если он все же проникнет в Россию, то нужно будет думать о создании новой вакцины для жителей нашей страны.

— Правительству необходимо будет решить, какой контингент населения стоит вакцинировать и с кого нужно начинать, — говорит Владислав Жемчугов. — Может быть, с врачей, которые будут работать в центрах по вакцинированию. Или с тех граждан, которые, как и медицинские работники, часто контактируют с большим числом людей.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Слишком легкая болезнь для биологического оружия

С момента распространения оспы обезьян в сети стало появляться множество слухов о том, что этот вирус якобы является биологическим оружием, созданным против других стран. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, насколько правдоподобна эта версия.

Оспа обезьян — достаточно широко распространенный вирус, а не новая инфекция, утверждает вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

— В мире существует еще и оспа слонов, и крокодилов, — поясняет эксперт. — Но только обезьянья стала заразной и для людей.

Зверев утверждает: оспа обезьян — это достаточно легкое заболевание, поэтому она никак не может быть биологическим оружием.

— Такое оружие было бы просто неэффективным, — говорит вирусолог. — Этот вирус оспы недостаточно сильный, и все новые вспышки, которые обычно возникали, сами же постепенно затухали. Ранее мы уже наблюдали, как вирус теряет свою вирулентность (способность вызывать заболевание. — «МВ») при передаче. Смертельных случаев были единицы. В группе риска оказывались люди с нарушенной иммунной системой. Здоровым же ничего не угрожало.

Политолог Дмитрий Журавлев также убежден, что оспа обезьян не может быть биологическим оружием.

— Оспа обезьян не является биологическим оружием, потому что биологических лабораторий в джунглях еще не нашли, — комментирует «Вечерке» эксперт. — То есть если она передается от обезьян, то это оружие должно было как-то к этим приматам попасть. А если искусственно чем-то заразить животных, то потом придется объяснить общественности, как это могло случиться естественным образом. Так что эта оспа точно не является искусственным построением. Это естественное биологическое явление, может быть, мутирующее.