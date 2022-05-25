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Эндокринолог Лазуренко перечислила яркие симптомы заболеваний щитовидной железы

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эндокринолог Лазуренко перечислила яркие симптомы заболеваний щитовидной железы
Фото: depositphotos

25 мая во всем мире отмечают День щитовидной железы. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-диетологом, эндокринологом Натальей Лазуренко о том, какие бывают проблемы с щитовидной железой и как можно их выявить.

По ее словам, щитовидная железа — очень «молчаливый» орган, который не болит сам по себе.

— Есть гиперфункция щитовидной железы, есть гипофункция щитовидной железы — симптоматика будет разная. Щитовидная железа занимает срединное положение между клеточками-мишенями (кишечник, жировые, мышечные и другие клетки организма). Этажом выше будет гипофиз, который вырабатывает гормоны, непосредственно контролирующие работу щитовидной железы. Если на местах начинается какая-то проблема, щитовидная железа будет снижать свою активную работу и выброс йодосодержащих гормонов. Человек может чувствовать общее негативное состояние: слабость, снижение работоспособности, утомляемость, — рассказала собеседница «ВМ».

При снижении функции щитовидной железы также могут наблюдаться повышение веса, нарушение работы кишечника (запоры), ломкость ногтей и выпадение волос. Характерным признаком такой проблемы является облысение наружной трети бровей, подчеркнула Лазуренко.

При гиперфункции щитовидной железы человек может столкнуться с другими симптомами, заметила собеседница «ВМ».

— Когда щитовидная железа производит слишком много йодосодержащих гормонов, идет интоксикация организма и самой щитовидной железы этими гормонами. Тогда, наоборот, начинается не набор веса, а его снижение. Возможны даже тремор конечностей (трясутся руки) и нарушение когнитивных функций (в том числе изменение настроения — вплоть до депрессии), — пояснила эндокринолог.

При повышении функции щитовидной железы йодосодержащие продукты нужно убрать из рациона: они могут стимулировать ухудшение состояния, подчеркнула врач. В частности, в эту категорию входят морская капуста, водоросли и рыба из холодных морей.

В некоторых случаях ограничение рациона может быть более серьезным, заметила специалист.

— Есть такое состояние, как аутоиммунный тиреоидит. Иммунная система воспринимает щитовидную железу как чужеродный орган и вырабатывает на нее большое количество антител. Это огромный синдромокомплекс, при котором повреждается не только щитовидная железа, но и кишечник. К жалобам будут добавляться неусвояемость каких-то продуктов либо неспецифические ферментативные реакции на продукты. Тут уже у каждого человека все проходит индивидуально. Поэтому конкретно ограничивать или исключать какие-то продукты приходится отдельно для каждого человека, — пояснила собеседница «ВМ».

В средней полосе России всегда наблюдается умеренный дефицит йода, отметила врач. В качестве профилактики проблем с щитовидной железой можно рекомендовать употребление йодированной соли и включение в рацион продуктов, которые изначально содержат йод. К таким относятся морская капуста, морская рыба и фрукты, способствующие усвоению йода.

В производстве йодосодержащих гормонов принимают огромное участие микроэлементы и витамины, подчеркнула Лазуренко.

— Витамины C, A, витамины группы B (B6, B8) и ряд микроэлементов (железо, цинк, селен, медь) — основные «игроки», которые заставляют щитовидную железу поддерживать свою работоспособность, — перечислила специалист.

Классический вариант выявления проблем с щитовидной железой — сдача анализов гормонального спектра и ультразвуковая диагностика щитовидной железы, пояснила врач. Подобные обследования стоит проходить ежегодно. Такие услуги оказывает любая лаборатория или поликлиника, когда человек приходит на прием к врачу с соответствующими жалобами, заключила собеседница «ВМ».

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